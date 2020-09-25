مفاجآت جديدة..لهذه الأسباب لا تظهر أعراض كورونا على البعض

توصلت دراسة إلى أن نسبة كبيرة من المرضى الذين يصابون بأشكال مهددة للحياة من فيروس كورونا المستجد يعانون من عيوب وراثية أو مناعية تضعف قدرتهم على مكافحة الفيروس.





في أوراق نُشرت في مجلة Science، يصف علماء أن هناك خللين في مرضى Covid-19 المصابين بدرجة خطيرة تمنعهم من تكوين مناعة مضادة للفيروسات، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





في حين أن هؤلاء المرضى قد تحملوا هذه الثغرات لسنوات قبل الوباء، أو في حالة الأخطاء الجينية طوال حياتهم، قد يساعد هذا الاكتشاف في تفسير الغموض الذي يحيط بفيروس كورونا: لماذا يترك بعض المصابين به مرضى أو يموتون في العناية المركزة، بينما يظل البعض الآخر مصابًا بالكاد أو بدون أعراض.

فيما قام الفريق العلمي بتتبع كل أو جزء من الجينوم لـ 659 مريضًا مصابًا بمرض شديد من Covid-19 من جميع أنحاء العالم ، بالإضافة إلى 534 شخصًا يعانون من عدوى خفيفة أو بدون أعراض.





ووجد أن المرضى المصابين بأمراض خطيرة كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوع من تجعلهم غير قادرين على صنع مضاد للفيروسات، على الرغم من أن كل طفرة من هذا القبيل نادرة، فقد حدثت مجتمعة في 3.5٪ من الحالات الشديدة.



