ديزني تكرم شادويك بوسمان بعد وفاته بهذه الطريقة

في لافتة انسانية ، كرمت شركة ديزني النجم الراحل شادويك بوسمان بعد شهر على رحيله بوضع صورة له على جدران خاص بالشركة العالمية تجمعه بطفل مريض سرطان.





وكشفت تقارير بالصحف الاجنبية أن شادويك بوسمان كان متزوجا سرًا من حبيبته Taylor Simone Ledward.

وقالت التقارير إن الزواج بين شادويك وتايلور أقيم في احتفالية سرية مقتصرة على عائلتهما وأصدقائهما المقربين.





ولد تشادويك آرون بوسمان في أندرسون في كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية في 29 نوفمبر 1977

ولعب بوسمان عام 2017 دور شخصية ثورجود مارشال في فيلم المارشال، وفي عام 2018، أدى دور شخصية النمر الأسود في فيلم بعنوان النمر الأسود، وفي نفس العام لعب شخصية النمر الأسود في فيلم المنتقمون حرب اللانهاية.

حقق الحساب الرسمي للنجم الراحل شادويك بوسمان عبر موقع تويتر رقما قياسيا بعد نشره بيانا مؤثرا يعلن وفاة الممثل الأميركي، السبت، لاقى قرابة 7 ملايين إعجاب.

ونعت الصفحة الرسمية لـ أكادمية الأوسكار على موقع فيس بوك النجم الأسمر شادويك بوسمان عقب وفاته عن عمر ناهز الـ43 عاما.

وشارك الراحل في فيلم المخرج سبايك لي الأخير Da 5 Bloods والذي تم طرحه مؤخرا عبر شبكة نتفليكس.

بوسمان هو فنان من اصول افريقية ولد فى جبال بلو ريدج أندرسون، ولاية كارولينا الجنوبية من اب يعمل بالتنجيد وام ممرضة، ثم التحق بجامعة " هاورد " وتخرج منها وبدء فى مهنته كمخرج وممثل حيث اخرج العديد من الأفلام القصيرة، ومن أشهر أعماله: "The Kill Hole " و "42" و "Draft Day " و "Gods of Egypt" بالأضافة الى اطلالته بعالم "مارفيل" بشخصية Black Panther

وخلال مسيرته السينمائية جسد بوزمان عددا من الشخصيات الحقيقية التي اشتهرت بتجاوز الحواجز العرقية الأميركية، ومن بينها المغني جيمس براون في "غت أون أب"، وقاضي المحكمة العليا ثورغود مارشال في فيلم "مارشال"، ورائد البيسبول جاكي روبنسون في فيلم "42"























































































