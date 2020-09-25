رسميا.. فنربخشة التركي يضم مبوانا ساماتا مهاجم أستون فيلا





وذكر نادي فنربخشة عبر موقعه الرسمي، أن مبوانا ساماتا وقع على عقود انضمامه إلى النادي لمدة 4 سنوات.





ولم يكشف نادي فنربخشة، عن قيمة صفقة ضم مبوانا ساماتا من نادي أستون فيلا.





يذكر أن مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، ضمن قائمة اهتمام نادي فنربخشة التركي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقال مصطفى محمد في تصريحات نقلتها صحيفة " فرانس فوتبول" الفرنسية، أمس، الخميس:" فنربخشة يريد ضمي ، وأنا أريد ايضا الانضمام إلى هذا النادي العريق، أبلغ من العمر 23 عاما، وحان الوقت لخوض تجربة الاحتراف".





وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن فنربخشة عرض 2.5 مليون يورو على نادي الزمالك من أجل ضم مصطفى محمد، لكن مجلس إدارة القلعة البيضاء يأمل في رفع العرض إلى 4 ملايين يورو.











وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 950 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

أعلن نادي فنربخشة التركي ضم المهاجم التنزاني مبوانا ساماتا مهاجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، حتى صيف 2024.