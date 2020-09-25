الموسيقات العسكرية على مسرح النافورة بالأوبرا

أمسية مميزة تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر لفرقة الموسيقات العسكرية وذلك فى الثامنة مساء الأحد 27 سبتمبر على مسرح النافورة.





وتتضمن مجموعة من الألحان الوطنية والتراثية منها أحلى بلد ، فرحة النصر ، كانوا الخيالة ، هايلاند ، النجوم والشرائط ، الرحلة ، هدية العيد ، فينال ، ريديسكي ، طوف وشوف ، يا مسافر وحدك ، لحن الخلود وغيرها.





قالت عبد الدايم إن الموسيقات العسكرية تحرص دائمًا على مشاركة جموع المصريين فى مختلف الاحتفالات الوطنية والقومية مشيرة ان تقديمها عروضًا ضمن الانشطة الثقافية والفنية إضافة جديدة لما تحمله من قيم تعمل على تعميق ودعم روح الانتماء وشحذ الهمم والتعبئة النفسية وتعزيز مشاعر حب الوطن.





يذكر أن الموسيقات العسكرية ظهرت في مصر منذ العصر الفرعونى، وشهدت ازدهارا واهتماما بالغا في عصر محمد علي وانشئت اول مدرسة للموسيقي العسكرية عام 1838 وسميت بمدرسة الطبول والنفخيات والأصوات.





وفي عام 1902 تأسست ادارة الموسيقات العسكرية ومنذ ذلك الحين نجحت في تحقيق شهر واسعة على المستوي الإقليمي والدولي وأصبحت من الأوركسترات العريقة التى تطلب في جميع المهرجانات الدولية والعالمية كما حصلت علي جوائز عديدة من خلال مشاركتها في مجموعة من المهرجانات والمسابقات العالمية.



