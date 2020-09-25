العمر لحظة.. وفاة مواطن اصطحب زوجته للكشف عليها داخل عيادة طبيب بالشرقية.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو نشره الدكتور حمدي المسعودي، أخصائي الجراحة العامة بمستشفى فاقوس العام يوضح لحظة دخول مواطن مصاحبا لزوجته لإجراء الكشف الطبي عليها ووفاته داخل العيادة.





وتبين من الفيديو أن الزوج كان يتمتع بصحة جيدة ويسير علي قدمية ولا يعاني من أي تعب خلال نزوله من التوك توك حتي لحظة دخوله العيادة وجلوسه بها انتظارا للدور المخصص لهم للكشف.

كما تبين أن المتوفي مكث قليلا حتى انخفض رأسه وسقط على الأرض مغشيا عليه ليتجمع رواد العيادة حوله ويخرج الطبيب لفحصه ليتبين أنه انتقل الى جوار ربة وسط حالة من الذهول من جميع الحضور .





فيما سادت حالة من التعليقات الجارفة المصاحبة للفيديو والتي تناولت الدعاء للمتوفي بالإضافة إلى الحث على ضرورة التفكر في قدرة الله ، وأكد نشطاء التواصل الإجتماعي ان هذا دليل واضح على قدرة الله وأن الأعمار بيده سبحانه وتعالى يقلبها كيفما يشاء .



