سعر ومواصفات سيتروين citroen c3 aircross اليوم في مصر.. صور

أعلنت مؤخرا شركة سيتروين العالمية عن طرح موديلات 2020 من السيارة الجديدة citroen c3 aircross في صورتها المحدثة و المحسنة و هي تنتمي لفئة السيارات النتعدد الاستخدامات SUV و هي من الطرازات المطلوبة في الاسواق .





مواصفات citroen c3 aircross





تأتي السيارة citroen c3 aircross بتصميم مطور للجزء الأمامي مع شعار محدث ومصابيح أمامية بيد ولمسات كرومية في المصابيح الأمامية وإضاءة نهارية مع عجلات 17 بوصة خاصة ومصابيح خلفية مطورة وشعار سيتروين في الجزء الخلفي بلمسات من الكروم .





محرك citroen c3 aircross





السيارة citroen c3 aircross تأتي بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو بقوة 110 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر ويمكنها الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 187 كم في الساعة و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من 6 سرعات .





الامان في citroen c3 aircross





تتميز السيارة citroen c3 aircross بالعديد من وسائل الأمان التي تشمل حساسات الركن الامامية وفرامل خاصة لتجنب الحوادث تعمل بشكل آلي وتحذير انتباه سائق السيارة في حال انحراف السيارة.





كماليات citroen c3 aircross





السيارة citroen c3 aircross يتوافر بها مساعد للطرق المنحدرة ونظام النقط العمياء وكاميرا خلفية مع زيادة وسائل الاتصالات في السيارة وتوفير نظام معلومات ترفيهي ونظام التعرف على لافتات الطرق ومقاعد داخلية مريحة .





سعر citroen c3 aircross في مصر حسب ما اعلنها بعض تجار و موزعي شركة سيتروين