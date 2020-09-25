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حوادث

إصابة ٥ أشخاص في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بالشرقية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:22 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد الطحاوي
أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، بكدمات وكسور وإصابات متنوعة فى حادث تصادم سيارة بتروسيكل بسبب السرعة الزائدة، أمام قرية الطاهرة دائرة مركز الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام قرية الطاهرة دائرة مركز الزقازيق.


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وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بسبب السرعة الزائدة، ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور وإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وجار تحرير محضر بالواقعة.
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