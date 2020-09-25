إصابة ٥ أشخاص في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بالشرقية

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام قرية الطاهرة دائرة مركز الزقازيق.









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وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بسبب السرعة الزائدة، ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور وإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار.





وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وجار تحرير محضر بالواقعة.