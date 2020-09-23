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حوادث

طلبوا 100 ألف دولار.. تحرير طفل مختطف دون دفع الفدية وضبط المتهمين فى الشرقية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:19 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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محمد الطحاوي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من إعادة طفل مختطف بمركز أولاد صقر مقابل فدية مالية من أسرته قدرها 100 ألف دولار،وتم القبض على المتهمين وعددهم 4، وإحالتهم الي النيابة العامة، للتحقيق معهما.

 
 تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من أسرة الطفل " سعيد إ" 11 سنة مقيم فى تلراك مركز اولاد صقر، بقيام مجهولين بخطف نجلهم وطلب فدية مالية 100 ألف دولار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3196 إداري 2020 مركز شرطة أولاد صقر.

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 تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع الأمن العام، وبتكثيف التحريات تم تحديد المتهمين وضبط احدهم والذي أرشد عن 3 آخرين مشتركين معه فى ارتكاب الواقعة، وتم عودة الطفل سالما، دون دفع أي مبالغ مالية.

وتبين من التحريات وجود خلاف بين أحد المواطنين وخال الطفل، فقام بخطف الطفل مقابل فدية مالية من خاله ووالده الثرى، وخطط مع 3 آخرين لإستدراج الطفل أثناء تواجده فى حفل عرس أحد أقاربه وتم خطفه على دراجة بخارية، وإخفائه فى شقة ثم داخل مزرعة وأثناء تغيير المكان للمرة الثالثة، تم ملاحقة الجناة أمنيا، وعودة الطفل سالما دون دفع أى مبالغ مالية.
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