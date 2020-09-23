إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه التوأم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من "حسن ع " 45 سنة عامل بمصنع غاز مقيم البلاشون، بعثور شقيقه "سمير ع " مقيم ذات القرية، على جثتى نجلى شقيقه الطفلين "محمد ح ع" وشقيقه التوأم "كريم" 10 سنوات داخل مروى مائى بجوار أرض أحد المزارعين بالقرية، بعد 14 ساعة من اختفائهما والبحث عنهما.





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وتم التحفظ على جثتي الطفلين بمستشفى بلبيس العام، لتوقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة، وتبين من توقيع الكشف الطبى على الطفلين أن مفتش الصحة لا يستطيع الجزم بسبب الوفاة، وقررت النيابة تشريح الجثتين، وفور انتهاء التشريح تم التصريح بالدفن وتشييع الجنازة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.





وتبين من التحريات قيام" ح ح" 21 سنة، شقيق الطفلين من الأب بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام منهما لحب أبيه لهما، وكشفت التحريات أن المتهم الابن الأكبر للأب من زوجته الأولى التى تزوج عليها منذ 11 سنة، ولم ينفصل عنها رسميا، وتقيم بمنزل والده مع نجلها.





كما تبين من خلال الشهود أن آخر مشاهدة للطفلين بمنزل جده من أبيه ومعه الطفلين فاصطحابها معه إلى مكان العثور على جثتهما وقام بركل الاول برجله فى مروى مائى، وخنق الثانى بيده وتركه على بعد أمتار من شقيقه وأنهى جريمته فى ساعة كاملة، وبعدها توجه إلى منزل خطيبته جلس معها لعدة ساعات.





وتم ضبطه فأنكر فى البداية وعند مواجهته بالشهود انهار واعترف بالواقعة بدافع الانتقام والحقد عليهما وتم إحالته للنيابة العامة التى اعترف أمامها بارتكاب الواقعة، وتم اصطحابه بصحبة حراسة مشددة لتمثيل الجريمة، وتم إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.