في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

وللمحافظة على صحة الجسم يجب بشكل أولي الحفاظ على الأطعمة التى نتناولها، واختيارها بشكل صحي، وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" نستعرض أهم الأطعمة فيما يلي...

- البروكلي

يحتوي البروكلي على مركب السلفوروفان، واثبتت بعض الدراسات الحديثة إلى أن هذا العامل يساعد في مكافحة بعض الأمراض الرئوية المزمنة كمرض الرئة الانسدادي.





- الفاصولياء

الفاصولياء تعد من أهم مصادر البروتين ، بالإضافة إلى أن لديها خصائص مضادة للالتهابات، والالتهاب ضار جدا للأعضاء الحاجزة مثل الجلد والرئتين، لذا ينصح بنصف كوب من الفاصولياء يوميا.





- العدس

البقوليات مصادر كبيرة للألياف، وتتشكل في العديد من الأنواع، ويمكن أن تحفز على فقدان الوزن، والتحكم في مستويات الأنسولين، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والعديد من الأمراض الأخرى.





- اللوز

تعد المكسرات بأنواعها من الوجبات المثالية للصحة، ويحتوي اللوز على، فيتامين E، و حمض الفوليك والألياف مما يمكن أن يساعد على منع الإصابة بسرطان الرئة الذي يعتبر من أكثر مظاهر السرطان شيوعا، كما يقلل اللوز من خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان عنق الرحم.





- الكركم

يحتوي الكركم على مضادات للالتهابات، والتي تعد من أهم الأشياء التي تحتاجها الرئتين بشكل مستمر، ويوصى بشدة بإضافة هذا التوابل إلى وجبات الطعام الخاصة بك.







