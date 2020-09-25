في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

يحتفي العالم اليوم في الـ 25 من سبتمبر بـ اليوم العالمي للرئتين، وتعتبر الرئتين من العناصر الرئيسية للحفاظ على صحة جسمك وحيويته، فهما مصدر الأكسجين الذي يغذي أجزاء الجسم، ووجود أي خلل في دخول الأكسجين للجسم قد يؤدي إلى انهياره وإعيائه.
وللمحافظة على صحة الجسم يجب بشكل أولي الحفاظ على الأطعمة التى نتناولها، واختيارها بشكل صحي، وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" نستعرض أهم الأطعمة فيما يلي...
- البروكلي
يحتوي البروكلي على مركب السلفوروفان، واثبتت بعض الدراسات الحديثة إلى أن هذا العامل يساعد في مكافحة بعض الأمراض الرئوية المزمنة كمرض الرئة الانسدادي.
- الفاصولياء
الفاصولياء تعد من أهم مصادر البروتين، بالإضافة إلى أن لديها خصائص مضادة للالتهابات، والالتهاب ضار جدا للأعضاء الحاجزة مثل الجلد والرئتين، لذا ينصح بنصف كوب من الفاصولياء يوميا.
- العدس
البقوليات مصادر كبيرة للألياف، وتتشكل في العديد من الأنواع، ويمكن أن تحفز على فقدان الوزن، والتحكم في مستويات الأنسولين، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والعديد من الأمراض الأخرى.
- اللوز
تعد المكسرات بأنواعها من الوجبات المثالية للصحة، ويحتوي اللوز على، فيتامين E، وحمض الفوليك والألياف مما يمكن أن يساعد على منع الإصابة بسرطان الرئة الذي يعتبر من أكثر مظاهر السرطان شيوعا، كما يقلل اللوز من خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان عنق الرحم.
- الكركم
يحتوي الكركم على مضادات للالتهابات، والتي تعد من أهم الأشياء التي تحتاجها الرئتين بشكل مستمر، ويوصى بشدة بإضافة هذا التوابل إلى وجبات الطعام الخاصة بك.