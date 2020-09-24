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مرأة

أنتبه إليها.. علامات تحذيرية مبكرة لسرطان الرئة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
 يعد سرطان الرئة هو الأكثر خطورة لأنه يؤثر على قدرتنا على التنفس حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يتسبب في حدوث أورام متعددة في الرئة والتي يمكن أن تعرض قدرتك على التنفس للخطر.

أسباب سرطان الرئة

ووفقا لموقع "boldsky" إليكم أبرز أسباب سرطان الرئة:

التعرض لمكونات مسببة للسرطان مثل دخان السجائر، يضر البطانات الداخلية للرئتين، على الرغم من أن الخلايا لديها القدرة على إصلاح نفسها، فإنها تصبح أضعف بسبب التعرض المستمر


أعراض سرطان الرئة

وقد تستغرق الأعراض الشائعة لسرطان الرئة بعض الوقت لتظهر، لذلك، قد تبحث عن بعض العلامات المبكرة لسرطان الرئة، عادة ما تعني هذه العلامات أن السرطان في المرحلة 0، مما يمنحك المزيد من الفرص للبقاء على قيد الحياة.

قد تشمل أعراض سرطان الرئة وفقا لموقع verywellhealth

- سعال مستمر

- سعال الدم

- ضيق التنفس، خاصة مع النشاط

- صفير

- بحة في الصوت

- التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل "الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية"

- فقدان الوزن غير المبرر من المهم فهم هذه الأعراض واختبار نفسك


تشخيص  سرطان الرئة

- يمكن تشخيص سرطان الرئة عن طريق الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسى وعادة ما يعتمد علاج سرطان الرئة على مكان السرطان ومرحلته، وستؤخذ صحتك العامة أيضًا في الاعتبار قبل الانتهاء من علاج سرطان الرئة

وتشمل خيارات العلاج الممكنة الجراحة والعلاج الكيميائي  والعلاج الإشعاعي والعلاج الموجه وهو  نشاط الخلايا السرطانية ويمنعها من التكاثر.
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