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رياضة

هدوء في الساعات الأخيرة من الجمعية العمومية لنادي الصيد والنصاب لن يكتمل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
تشهد الساعات الأخيرة من غلق باب التصويت الجمعيه العمومية العادية بنادي الصيد هدوء كبير حيث أن الإقبال ضعيف للغاية حتي الآن .

ومن المتوقع الا يكتمل النصاب القانوني للجمعيه العمومية العادية .

وكان مجلس إدارة النادي  برئاسة محسن طنطاوي ، دعا أعضاء الجمعية العمومية للنادي للإنعقاد للجمعية العمومية العادية، اليوم 25 سبتمبر، وذلك لمناقشة  الميزانية والحساب الختامي ،وتقريرمراقب الحسابات واعتماد الميزانية للسنة المالية المقبلة ،واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وتقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي.
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