هدوء في الساعات الأخيرة من الجمعية العمومية لنادي الصيد والنصاب لن يكتمل

تشهد الساعات الأخيرة من غلق باب التصويت الجمعيه العمومية العادية بنادي الصيد هدوء كبير حيث أن الإقبال ضعيف للغاية حتي الآن .





ومن المتوقع الا يكتمل النصاب القانوني للجمعيه العمومية العادية .



