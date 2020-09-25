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رجاء حسين: المخرج يوسف شاهين تنبأ بما سيحدث فى الوطن العربى.. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:09 م
المخرج يوسف شاهين
المخرج يوسف شاهين
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أسامة علي
قالت الفنانة رجاء حسين، إنها الفنانة المصرية الوحيدة التى مثلت مع المخرج الراحل يوسف شاهين 5 أفلام، وهى اسكندرية ليه، اسكندرية كمان وكمان، عودة الابن الضال، حدوتة مصرية، العصفور".


وقالت حسين خلال حوارها مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر "صدى البلد"، عن عملها مع المخرج يوسف شاهين أنه كان صاحب بعد نظر كبير ويتنبأ بما سيحدث فى الدول العربية من خلال فيلم "عودة الابن الضال".


وأوضحت رجاء حسين قائلة:" كنت بشتغل بروفة المسرحية بـ 10 صاغ والعرض بـ 20 قرش.


وقالت حسين إنها تعلمت التمثيل بمدرسة طنطا الثانوية، لافتة إلى أنها حضرت بروفة بمسرح المدرسة، وسرقها الوقت، وذهبت إلى البيت متأخرة، معقبة: "كلت علقة بالشبشب من أمى ما كلهاش حرامى فى مولد".

وتابعت حسين أنها استمرت فى حضور بروفات التمثيل، بالرغم من الضرب الذي تعرضت له على يد والدتها، لافتة إلى أنه فى فترة الخمسينيات لم تكن هناك تلفزيونات وعدد المسارح قليل للغاية.

وأضافت رجاء حسين، أنها شاركت فى المسرحية التى كانت تحضر بروفاتها في المدرسة، حيث تعرضت البنت التى كانت ستؤدى الدور الرئيسى إلى كسر فى الساق، فذهبت للقائم على المسرحية وأكدت له أنها تستطيع القيام بتمثيل الدور، معقبة: "كنت حافظة الدور زى البغبغان ومكنتش فاهمة إيه علاقة الشخصية اللى بقدمها بالشخصيات الأخرى".
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