سجين يهرب من "الإعدام" في أنابيب الصرف الصحي.. تفاصيل

عرضت قناة العربية، تقريرا عن سجين صيني محكوم بالإعدام فى إندونيسيا منذ عام 2017 هرب من زنزانته بعدما زحف 30 مترا عبر قنوات الصرف الصحي.





وأضاف التقرير المذاع على قناة "العربية" الفضائية، ان السلطات الاندونيسية قالت ان السجين "تساي تشانغبان" استخدم مفكا لإحداث ثقب فى جدار حمام السجن ومن ثم الوصول إلى قنوات الصرف الصحي.





وتابع التقرير أن السلطات الاندوليسية أنها مازالت تواصل البحث عنه فى جميع الأماكن التى كا يتردد عليها مسبقا.





ونوهت الحكومة الاندوليسية أنها ستوزع منشورات بصور الهارب "تساي تشانغبان" للإبلاغ عنه فى حال رؤيته.





وأشار "سوجينغ هيريانتو" رئيس شرطة مدينة تانف انغ بإندونيسيا إلى أن فريق الشرطة حدد عدة مواقع يمكن أن تكون أماكن اختباء للسجين الهارب، وحتى الان، لا تزال القوات تلاحقه داخليا.



