AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سجين يهرب من "الإعدام" في أنابيب الصرف الصحي.. تفاصيل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:07 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
عرضت قناة العربية، تقريرا عن سجين صيني محكوم بالإعدام فى إندونيسيا منذ عام 2017 هرب من زنزانته بعدما زحف 30 مترا عبر قنوات الصرف الصحي.

وأضاف التقرير المذاع على قناة "العربية" الفضائية، ان السلطات الاندونيسية قالت ان السجين "تساي تشانغبان" استخدم مفكا لإحداث ثقب فى جدار حمام السجن ومن ثم الوصول إلى قنوات الصرف الصحي.

وتابع التقرير أن السلطات الاندوليسية أنها مازالت تواصل البحث عنه فى جميع الأماكن التى كا يتردد عليها مسبقا.

ونوهت الحكومة الاندوليسية أنها ستوزع منشورات بصور الهارب "تساي تشانغبان" للإبلاغ عنه فى حال رؤيته.

وأشار "سوجينغ هيريانتو" رئيس شرطة مدينة تانف انغ بإندونيسيا إلى أن فريق الشرطة حدد عدة مواقع يمكن أن تكون أماكن اختباء للسجين الهارب، وحتى الان، لا تزال القوات تلاحقه داخليا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمظهر جذاب.. أماكن غير تقليدية لثقب الحلق في الأذن.. صور

خطة في منتهى الذكاء.. 200 سجين يهربون عراة من سجن بأوغندا

انقلب عليهم.. الهارب محمد علي يفتح النار على قنوات الإرهاب الإخوانية

ترشيحاتنا

مفاجأة.. كارتيرون يطلب ضم طارق حامد وأزارو وحسام حسن للتعاون السعودي

كلام نهائي.. الأهلي يحدد موقف فايلر .. الخميس

معجزة إلهية| رجل يُرزق بطفل رغم إصابته بالعقم.. شاهد التفاصيل

أشهر إذاعة إسبانية تبرز تصريحات "ميدو" ضد مدرب برشلونة

لسة الطلقة في جسمي| صاحب شركة يكشف تفاصيل إصابته بالرصاص في ناد شهير بالمقطم..شاهد

أبرزهم عماد النحاس.. المرشحون لقيادة الأهلي خلفا لفايلر

AdvertisementS

استجابة لمطالب الأهالي| تدخل عاجل من النائب محمد أبو العينين لحل مشاكل شارع المحطة بالجيزة

مطرانية الجيزة تنفي خروج تظاهرات من أي كنيسة

الوكالة الفرنسية تفضح الفيديوهات المفبركة للتظاهرات في مصر

بعد اشتباكات بين كتيبتين من الميليشيات.. قرار عسكري عاجل من حكومة الوفاق الليبية

مصدر أمني: ضبط 4 أشخاص حاولوا إثارة الشغب في الأقصر بالمولوتوف

سجين يهرب من "الإعدام" في أنابيب الصرف الصحي.. تفاصيل

وفقا لقانون العمل.. 14 يوما إجازة رسمية سنويا بأجر كامل للعامل في القطاع الخاص..تعرف عليها

بواقع 80 % من العلاوة الخاصة.. شروط صرف العلاوات الخمس المقررة الخميس المقبل

فتنة رياضية.. ننشر نص شكوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية

تعرف على موعد صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية لأصحاب العلاوات الخمس

مفاجأة.. كارتيرون يطلب ضم طارق حامد وأزارو وحسام حسن للتعاون السعودي

العمر لحظة.. وفاة مواطن اصطحب زوجته للكشف عليها داخل عيادة طبيب بالشرقية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عامل دليفري عجوز يحصل على بقشيش 12 ألف دولار

جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور

مسنة شجاعة تحبط محاولة سطو على منزلها بـ بندقية.. ورد فعلها تجاه اللص مفاجأة