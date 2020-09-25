شريف إكرامي: بيراميدز بوابة عودتي للمنتخب والتقدير الأدبي أهم من الأموال

كشف شريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز المنضم حديثا عن أسباب انضمامه إلى الفريق وتفضيله عن العديد من العروض التي تلقاها قبل الرحيل من النادي الأهلي.





وأكد شريف إكرامي خلال مؤتمر تقديمه أنه انضم إلي فريق بيراميدز من أجل تقديره الأدبي وليس المالي قائلا: "التقدير المادي قبل المالي وهذا سر انضمامي إلى بيراميدز".





وأضاف إكرامي أنه تلقي العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة له داخل القلعة الحمراء خاصة بعد إعلان الاستغناء عن خدماته ولكنه فضل بيراميدز لأنه كان عرضه الأنسب له.





وأوضح إكرامي أنه يعتز بالفترة التي قضاها داخل جدران النادي الأهلي ولكنه حاليا سيركز مع بيراميدز من أجل العودة إلي صفوف منتخب مصر من خلاله.





وانضم شريف إكرامي، إلى بيراميدز منتقلاََ من الأهلي؛في صفقة انتهاء حر بعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر لفترة طويلة، حقق فيها العديد من الإنجازات.

كان نادي بيراميدز أعلن منذ أسابيع، صفقة انضمام اللاعب رمضان صبحي، منتقلاََ من نادي هدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 4.8 مليون.

ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاث لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.

وقدم نادي بيراميدز رمضان صبحي في مؤتمر صحفي الأسبوع قبل الماضي، حيث أكد اللاعب خلال تقديمه أن اتخاذه لهذه الخطوة لم يكن من أجل المال.

وكان شريف إكرامي لعب دورا محوريا في رحيل رمضان صبحي إلي بيراميدز بعد أن أكد أنه كان معارضا لعودة اللاعب من إنجلترا قبل موسم ونصف وإنه أيضا كان مع رحيله إلي إنجلترا قبل عدة مواسم من أجل الاحتراف في ستوك سيتي رغم اعتراض الأهلي وقتها نظرا للحاجة إلي جهوده.

ومن المقرر أن يقدم بيراميدز أحمد فتحي في مؤتمر صحفي أيضا، عقب انتهاء اللاعب من مشاركته مع الأهلي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



