بدرس فرقة أركان حرب.. كيف أخفى عبد الناصر التخطيط لـ 23 يوليو عن زوجته؟

قالت الدكتورة هدى عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، إن والدها كان كتوما للغاية بشأن أسرار ومصلحة الدولة لدرجة أنها لم تعرف أنه يخطط لثورة 23 يوليو 1952 إلا بعد قيامها.









وأضافت هدى عبد الناصر خلال حوارها مع الإعلامى مصطفى بكرى ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن شخصية والدتها السيدة تحية جمال عبد الناصر، ساعدته على أن يكون كتوما، حيث إنها كانت لا تتصف بحب الاستطلاع ولا تطرح الاسئلة وظلت كذلك إلى النهاية.





وأوضحت، أنه كان يخفى أيضا على السيدة تحية لماذا تتم اجتماعات بين الضباط فى منزله باستمرار حيث كان يخبرها أنهم طلبة وهو يدرس لهم فرقة قادة الأركان حرب.









وقالت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، إن والدها حاضر رغم الغياب، معقبة:" فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أبى أخذ حقه".







