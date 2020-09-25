AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فريق وسط البلد يحيي حفلا على مسرح النافورة بـ الأوبرا.. صور

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:57 م
فريق وسط البلد
فريق وسط البلد
Advertisements
سعيد فراج - عدسة: محمد زاهر
قدم فريق وسط البلد حفلا فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على مسرح النافورة، داخل دار الأوبرا المصرية، وتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الخاصة بالفريق والتى حققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر.

وغني الفريق أغنيات "قربيلى، وسط البلد، أنتيكا، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى، بإمكان، شمس النهار وغيرها، وسط اقبال جماهيري كبير".

يذكر أن فريق "وسط البلد" هو فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققًا قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى، بعد أن خلق لونا موسيقيا جديدا، وأصدر عدة ألبومات متميزة كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.

من جهة أخرى، طرح فريق وسط البلد أغنية جديدة بعنوان ارقص مع الدنيا بطريقة الفيديو كليب على موقع يوتيوب، فى دعمه لمساندة الحجر الصحي المنزلي المتبع حاليا في مصر.

وعلق نشر هاني عادل عضو الفريق على الكليب قائلا: انك تعمل trend دي حاجه وانك تعمل اغنيه حلوه انت وانت بتسمعها تتبسط انك كنت مشارك فيها دي حاجه تانيه ... الاغنيه ديه من النوع الثاني انا بعملها share علشان حاببها ... #ارقص_مع_الدنيا

وأضاف هاني عادل عبر صفحته على موقع فيس بوك: شكرا لكل اللي ساعد علي ان الاغنيه تطلع حلوه ... هشكركم بالتفصيل واحد واحد في post تاني .... بس دلوقتي انا حابب اشارك كل المحظورين حاجه تفكركم بشكل شوارع مصر الحلوه .... شوارعنا ... شوارع وسط البلد
فريق وسط البلد يحيي حفلا على مسرح النافورة بـ الأوبرا.. صور
فريق وسط البلد فريق وسط البلد
فريق وسط البلد فريق وسط البلد
فريق وسط البلد فريق وسط البلد
فريق وسط البلد فريق وسط البلد
فريق وسط البلد فريق وسط البلد
فريق وسط البلد فريق وسط البلد
فريق وسط البلد فريق وسط البلد
فريق وسط البلد فريق وسط البلد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلاك تيما يضيء الشمعة 16 فى الأوبرا

فرقة عبدالحليم نويرة تحيي حفلاً غنائياً في دار الأوبرا.. اليوم

مدحت صالح على مسرح النافورة بالأوبرا

مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا الخميس القادم

مدحت صالح يحيي حفلا في الأوبرا اليوم

مدحت صالح يتألق بأيقونات من مشواره الفنى على مسرح النافورة

ترشيحاتنا

أردوغان يقع في شر أعماله.. تحذيرات من جماعات سلفية تستعد لتمرد مسلح ضد النظام التركي

فيديو جراف| بعد ما فقد بصره بسبب كورونا.. يتقدم لانتخابات النواب

لف وارجع تاني.. لعنة الولاية الثانية نذير شؤم لجماهير الزمالك بعد عودة باتشيكو

سجين يهرب من "الإعدام" في أنابيب الصرف الصحي.. تفاصيل

فايلر يقترب من تدريب جينت البلجيكي بعد الرحيل عن الأهلي

خطيب الأزهر: لابد من تحصين الأسرة ضد فساد عصر المعلومات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد