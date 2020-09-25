فريق وسط البلد يحيي حفلا على مسرح النافورة بـ الأوبرا.. صور

قدم فريق وسط البلد حفلا فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على مسرح النافورة، داخل دار الأوبرا المصرية، وتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الخاصة بالفريق والتى حققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر.





وغني الفريق أغنيات "قربيلى، وسط البلد، أنتيكا، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى، بإمكان، شمس النهار وغيرها، وسط اقبال جماهيري كبير".





يذكر أن فريق "وسط البلد" هو فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققًا قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى، بعد أن خلق لونا موسيقيا جديدا، وأصدر عدة ألبومات متميزة كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.





من جهة أخرى، طرح فريق وسط البلد أغنية جديدة بعنوان ارقص مع الدنيا بطريقة الفيديو كليب على موقع يوتيوب، فى دعمه لمساندة الحجر الصحي المنزلي المتبع حاليا في مصر.





وعلق نشر هاني عادل عضو الفريق على الكليب قائلا: انك تعمل trend دي حاجه وانك تعمل اغنيه حلوه انت وانت بتسمعها تتبسط انك كنت مشارك فيها دي حاجه تانيه ... الاغنيه ديه من النوع الثاني انا بعملها share علشان حاببها ... #ارقص_مع_الدنيا





وأضاف هاني عادل عبر صفحته على موقع فيس بوك: شكرا لكل اللي ساعد علي ان الاغنيه تطلع حلوه ... هشكركم بالتفصيل واحد واحد في post تاني .... بس دلوقتي انا حابب اشارك كل المحظورين حاجه تفكركم بشكل شوارع مصر الحلوه .... شوارعنا ... شوارع وسط البلد