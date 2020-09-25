حلمي طولان: الروح القتالية للاعبين سبب هزيمة الاتحاد وهدفنا المربع الذهبي

وجّه حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، الشكر للاعبيه، عقب الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية دون رد، في الجولة 29 للدوري المصري.





وقال طولان، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء بستاد الإسكندرية: "الفوز تحقق بفضل الروح القتالية للاعبين، والحقيقة أن منظومة إنبي رائعة وتملك الاحترافية وتوفر كل شيء للفريق".





وأضاف: "حققنا نتائج تصاعدية مع إنبي وخرجنا من المركز الأخير للخامس، والجميع يعمل باحترافية لصالح الفريق".





وأشار إلى أن إنبي يستهدف إنهاء الموسم في المربع الذهبي، ويسعى لتحقيق الانتصارات في اللقاءات المقبلة، بغض النظر عن أي شيء.





وتابع: "أحترم الاتحاد السكندري ومدربه طلعت يوسف، والفوز عليه في عقر داره، أمر مهم للغاية وليس سهلا".



