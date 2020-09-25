AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حلمي طولان: الروح القتالية للاعبين سبب هزيمة الاتحاد وهدفنا المربع الذهبي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
وجّه حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، الشكر للاعبيه، عقب الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية دون رد، في الجولة 29 للدوري المصري.

وقال طولان، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء بستاد الإسكندرية: "الفوز تحقق بفضل الروح القتالية للاعبين، والحقيقة أن منظومة إنبي رائعة وتملك الاحترافية وتوفر كل شيء للفريق".

وأضاف: "حققنا نتائج تصاعدية مع إنبي وخرجنا من المركز الأخير للخامس، والجميع يعمل باحترافية لصالح الفريق".

وأشار إلى أن إنبي يستهدف إنهاء الموسم في المربع الذهبي، ويسعى لتحقيق الانتصارات في اللقاءات المقبلة، بغض النظر عن أي شيء.

وتابع: "أحترم الاتحاد السكندري ومدربه طلعت يوسف، والفوز عليه في عقر داره، أمر مهم للغاية وليس سهلا".

وحرص يوسف، على التوجه لغرف ملابس إنبي عقب اللقاء، وتهنئة الفريق بالفوز، كما حرص أكثر من لاعب بالاتحاد على تحية مدربهم الأسبق طولان، الذي قاد الفريق في الموسم الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة في الإسكندرية.. الغيابات تضرب الاتحاد وسموحة قبل مواجهة الزمالك والمقاولون فى الدوري

قبل مواجهة اليوم بالدوري.. تفوق تاريخي للزمالك على زعيم الثغر

بعد عودة حسام غالي ماذا سيقدم الجونة في الدوري في أولى مبارياته أمام الاتحاد السكندري

مرتضى منصور لحلمي طولان: الزمالك تخصص فوز على كل من ‏يرتدي اللون الأحمر

عقب هزيمة الإسماعيلي.. الاتحاد السكندري يحقق عدة مكاسب ويكتسب ثقة الجماهير

استعداداً لمواجهة إف سي مصر.. الاتحاد السكندري يخوض تدريبات شاقة بمساندة الناشئين

ترشيحاتنا

البعثة الأممية تطالب بوقف فوري للاشتباكات المسلحة بين ميليشيات الوفاق

حقيقة وجود حقل غاز ببئر مياه سوهاج

لف وارجع تاني.. لعنة الولاية الثانية نذير شؤم لجماهير الزمالك بعد عودة باتشيكو

زوجة الشيخ طلال آل ثاني تكشف عن تعرضها للتهديد بالقتل من مسؤولين في قطر

سحر نصر بالمصحف والحجاب في مسجد المسك بالتجمع الخامس

مفاجأة.. كارتيرون يطلب ضم طارق حامد وأزارو وحسام حسن للتعاون السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد