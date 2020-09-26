حيل عجيبة لتنظيف بقع السجاد في وقت قياسي

يتأثر السجاد بالأوساخ على مدار الأسبوع ،و يكون من السهل تنظيفه و يصعب إزالة بعض البقع، لذا أوضح موقع fashion كيفية التعامل مع أي مشاكل متعلقة بالسجاد.

استخدم المكنسة الكهربائية:

يجب تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحفاظ على العمر الافتراضي لها؛ لأن التنظيف الدائم للسجاد بالمكانس الكهربائية يمنع تراكم الأوساخ التي يمكن أن تؤثر عليه.

لتنظيف السجاد الكبير باستخدام المكنسة الكهربائية ، يمكنك تقسيمه إلى مربعات صغيرة لتنظيف الأجزاء.

عند استخدام المكانس الكهربائية لتنظيف السجاد ، نظفها ببطء وتمرر على نفس المكان عدة مرات للتخلص من آثار الأوساخ العميقة.

ركز على المناطق الحيوية التي بها دورات عديدة لأنها تحتاج إلى رعاية إضافية.



أفضل طريقة للتعامل مع البقع:

أفضل نصيحة هي محاولة تنظيف البقعة بمجرد حدوثها؛ لأنها ستكون سهلة للغاية عند تنظيفها بقطعة قماش مبللة. ضعي قطعة قماش جافة على البقعة تمامًا قبل إضافة أي منظفات لامتصاص أكبر كمية من السائل من المسام. استخدم منظفًا لا يترك لونًا وتأكد من عدم فرك البقعة لتجنب تمددها. عند فرك البقعة ، تأكد من فركها من الخارج إلى داخل السجادة. ولتجفيف منطقة البقعة بعد الغسيل ، يمكنك استخدام منشفة تمتص الماء الزائد.





وصفات منزلية لتنظيف السجاد من البقع:

بقع الدم: حاولي امتصاص أكبر كمية من الدم فوق السجادة بالضغط عليها بقطعة قماش جافة ثم اخلطي "ملعقة منظف + ملعقة خل + كوب ماء دافئ "، واتركي الخليط فوق البقعة حتى يتماسك.و يصبح جاف. أضف القليل من منظف السجاد واغسله مرة أخرى بالماء واتركه حتى يجف.

بقع الزبدة: تخلصي من أكبر كمية من الزبدة العالقة ثم أضيفي منظف السجاد على البقعة واتركيها حتى تجف. كرر هذه الطريقة حتى تختفي البقعة تمامًا.

بقع الشمع : مرر قطعة من الثلج فوق البقعة لتتجمد ، بحيث يمكن إزالتها بسهولة من السجادة.

الشوكولاتة أو بقع القهوة: حاولي التخلص من أكبر كمية من البقعة بمجرد حدوثها ؛ ثم نظفه بخليط من ملعقة من منظف السجاد + ملعقة خل + كوب ماء دافئ واتركه حتى يجف.

بقع الثمار: وهي أصعب أنواع البقع التي تحتاج إلى التكرار للتخلص من البقع. للتنظيف ، يتم استخدام خليط من ملعقة منظف السجاد + ملعقة خل + كوب ماء دافئ.

بقع القيء: بعد تنظيف البقعة ، ضعي مسحوق الخبيز فوق المنطقة المصابة واتركيها لفترة ثم أضيفي خليط من الأمونيا والماء بنسبة 9: 1 ثم اغسليه بالماء البارد واتركيها حتى تجف.