خلطات سحرية لتنظيف السجاد.. بـ 7 طرق في المنزل

وهناك العديد من الخلطات التي يمكنها أن تجعل السجاد يبدو نظيفا مرة أخرى ويخلصك من كل البقع الموجودة بداخله، وفيما يلي سنقوم بذكر أكثر من

الخلطة الأولى:

(واحد كوب من الخل – خمس معالق من لمح الليمون– ثلاث ملاعق بيكربونات الصوديوم – نصف كوب كلور الوان – واحد لتر ماء دافئ).

قومي بوضع كل المكونات مع بعضها والخلط ليصبح خليطا جيدا ثم قومي ببدء تنظيف السجاد ومن ثم عرضي السجاد للتهوية حتى تقوم بعملية التجفيف.





الخلطة الثانية:

قومي بإحضار بيكربونات الصودا أو البيكنج باودر ومن ثم قومي برش محلول بيكربونات الصودا على السجادة أو البساط لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ومن ثم بعدها قومي بـ تنظيف السجاد بطريقة عادية، وسوف تلاحظين الفرق وهذا الخليط ليس فقط لتنظيف بقع السجاد، ولكن تخلصك من الروائح الكريهة.





الخلطة الثالثة:

(ملعقة من صودا الخبز بيكربونات الصودا – تلت من كوب الخل – القليل من الماء الدافئ- ملعقة كبيرة من المنظف العادي).





اخلطي تلك المكونات مع بعضها البعض، ومن قم قومي برش الخليط على السجادة ، وتركها لفترة ومن ثم قومي بتنظيفها بالمكنسة الكهربائية وهكذا تلاحظي الفرق.





الخلطة الرابعة:

قومي بسكب كمية من خل التفاح أو الخل الأبيض مكان البقع ومن ثم قومي بإضافة بعض من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم أو البيكنج بودر، وسوف تلاحظين أنه يحدث تفاعل بينهم عند تركهم على السجادة لمدة 24 ساعة أو حتى يتم امتصاص الخل تماما).





الخلطة الخامسة:

(بيكربونات الصوديوم – خل – ماء – بخاخ – فرشاة تنظيف – مكنسة كهربائية).





قومي بوضع بيكربونات الصودا على البقع التي توجد على السجاد ، ومن ثم قومي بإحضار البخاخ، وضعي فيها الماء والخل واخلطيها جيدا ليمتزج سويا ومن ثم قومي برش الماء والخل على بيكربونات الصودا التي توجد على البقع، ثم اتركيها عدة ساعات، ثم بعد ذلك قومي بإحضار الفرشة لتنظيف، وقومي بفرك البقعة ومن ثم قومي بإحضار المكنسة الكهربائية و تنظيفها، وسوف تلاحظي الفرق اختفاء البقعة تماما.





الخلطة السادسة:

قومي بخلط كمية من عصير ليمون مع ملح الطعام وقومي بترك هذا الخليط لمدة ساعة ونصف على الأقل على أماكن الأوساخ، ثم نظفيها بإستخدام قطعة قماش، ومن ثم سكب القليل من الخل الأبيض لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو ساعة، وقد يساهم هذا الخليط في التخلص من بقع الصدأ أيضا على السجاد





الخلطة السابعة: