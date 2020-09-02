في 4 خطوات بالمنزل.. طريقة تنظيف السجاد بالماء والصابون

أدوات تحتاجينها في طريقة تنظيف السجاد بالماء والصابون





دلو به ماء

صابون سائل

خل

صودا الخبز

فرشاة التنظيف الإسفنجية









طريقة تنظيف السجاد بالماء والصابون



1- قومي بملء الدلو بالماء مع وضع بضع قطرات من الصابون السائل لعمل بعض الفقاعات، ثم ابدئي برش القليل من صودا الخبز والخل على نواحي السجادة.





2- قومي بفرك السجادة بلطف، اغمسي الفرشاة الأسفنجية في الدلو الذي يوجد به الماء وافركي، وهكذا حتى تتخلصي من الإنتهاء من السجادة.





3- بعد غسيل السجادة بالكامل، قومي بتغيير مياه الدلو المتسخة إلى مياه نظيفة فقط دون وضع سائل التنظيف، وقومي بإعادة ما قمتي بفعله مرة أخرى على السجادة، وبعدما تنتهي من ذلك استخدمي منشفة مبللة نظيفة لتنظيف أي أوساخ إضافية.





4- وجهي المراوح حتى تتمكني من تسريع عملية جفاف السجاد.