AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وسائل إعلام تكشف مرشحة ترامب للمحكمة العليا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:26 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أفادت وسائل إعلام أمريكية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار القاضية آمي باريت، مرشحة لخلافة القاضية روث بادر جينسبرج في المحكمة العليا. 


وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية نقلًا عن مصادر بالحزب الجمهوري، إن ترامب وقع على قرار ترشيح باريت، وهي قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية المحافظة.


وأشار ترامب الى أنه سيعلن، اليوم السبت، اختياره لمن يشغل مقعد جينسبرج، التي كانت أيقونة ليبرالية والتي توفيت يوم 18 سبتمبر.


وكان ترامب قد عين باريت قاضية للدائرة السابعة في محكمة الاستئناف الأمريكية في شيكاجو وهي معروفة بآرائها الدينية المحافظة.


وإذا حظيت باريت بموافقة الكونجرس على ترشيحها؛ فسيمثل المحافظون 6 مقابل 3 ليبراليين في المحكمة العليا في وقت انقسامات سياسية حادة في الولايات المتحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رشحها ترامب.. تعيين العراقية هالة جربوع قاضية فيدرالية

بعد صراع طويل مع السرطان.. وفاة روث جينسبيرج أشهر قاضية في أمريكا

كيف تؤثر وفاة القاضية روث بادر جينسبرج على معركة الرئاسة الأمريكية؟

وفاة قاضية المحكمة العليا تثير أزمة لـ ترامب قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية

ترامب يرشح امرأة للمحكمة الأمريكية العليا

بايدن: سألغي ترشيح يعرضه ترامب للمحكمة العليا الأمريكية حال فوزي في الانتخابات

ترشيحاتنا

علامات موت الفجأة .. ورأي الشيخ الشعراوي

بـ الكاجوال الجريء.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها.. شاهد

تعرف على موقف فرجاني ساسي من مباراة الجونة

حياتي ادمرت.. انهيار فتاة الدقهلية من البكاء.. شاهد

مصدر أمني: ضبط 4 أشخاص حاولوا إثارة الشغب في الأقصر بالمولوتوف

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد