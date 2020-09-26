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رياضة

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:27 ص
أحمد رمضان بيكهام
أحمد رمضان "بيكهام"
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك، كثفوا مفاوضاتهم مع نظرائهم في بيراميدز؛ من أجل الحصول علي خدمات رجب بكار الظهير الأيمن للفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، أن الزمالك يرغب في تدعيم الجهة اليمني التي لا يتواجد بها سوي حازم إمام، والناشئ أحمد عيد. 

وأوضح أن الزمالك يسعى لإنهاء الصفقة سريعًا؛ في ظل عودة الأهلى للتفاوض مع اللاعب مرة أخرى ليكون خليفة أحمد فتحى الذى سينتقل إلي بيراميدز الموسم المقبل.

وأردف عمر ربيع ياسين، أن تراجع الأهلي؛ جاء بعد نجاح النادي في انهاء التعاقد مع أحمد رمضان "بيكهام" مدافع المنتخب الاوليمبي ونادي وادي دجلة؛ من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.

ونوه الى أن تعاقد الأهلي مع بيكهام؛ جاء بعد ظهوره اللاعب بمستوي جيد سواء مع الفراعنة أو فريقه، وكذلك قدرته على اللعب في أكثر من مركز.
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