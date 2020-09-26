AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من محاجر المنيا.. محمد ممدوح ينشر صورة من كواليس عيار ناري

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:22 ص
محمد ممدوح
محمد ممدوح
Advertisements
ميرنا محمود
نشر الفنان محمد ممدوح صوره جديده من كواليس فيلم عيار ناري   وذلك عبر حسابه  بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وعلق محمد ممدوح علي الصوره قائلًا:من تصوير عيار ناري في محاجر المنيا ، تصوير: محمد طاهر

اقرا ايضا :

وشارك فيلم عيار ناري في مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما وحصد جائزتي أفضل ممثل للنجم أحمد الفيشاوي وأفضل تصوير لـ عبد السلام موسى في حفل ختام الدورة الـ67 من المهرجان. 

وحقق عيار ناري نجاحًا كبيرًا منذ تم طرحه في أكتوبر 2018 في مصر وتلاه عرضه في 6 دول خليجية هي السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين، وتم عرضه مؤخرًا في تونس وحظى بإشادات نقدية واستقبال جماهيري مميز.  


وحصل الفيلم على عرض عالمي أول كامل العدد بـمهرجان الجونة السينمائي وفي ختام مهرجان مالمو للسينما العربية، كما عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن قسم بانوراما الفيلم المصري وكان فيلم الافتتاح في مهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب، ونافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بـمهرجان طرابلس للأفلام ببيروت.

أحداث فيلم عيار ناري تنطلق من اشتباكات لاظوغلي بالقاهرة حيث تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني من مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوسًا شعبيًا وإعلاميًا، وتطاله اتهامات سياسية وأخلاقية. يبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.

الفيلم من إنتاج شركة iProductions وفيلم كلينك منتج مشارك، ويضم أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان، ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير عبد السلام موسى، ومصممة الملابس ناهد نصر الله، ومصمم الديكور علي حسام علي، والمنتج الفني أحمد يوسف، مونتاج أحمد حافظ، مهندس الصوت أحمد عدنان، مكساج أحمد أبو السعد، موسيقى تصويرية أمين بوحافة، إشراف عام أحمد فهمي، وتسويق MAD Solutions.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة ناهد السباعي تتصدر التريند بعد نزولها حمام السباحة بـ حلة محشي

شاهد.. أحمد الفيشاوي ونيللي كريم فى كواليس تصوير فيلم 30 مارس

قائمة جوائز مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

ترشيحاتنا

حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة ومتى يقال

دينا الشربيني تعود للرياضة بـ حمل الاثقال.. فيديو

حموت وأفضل في منصبي.. الجنايني يكشف حقيقة ترشحه لـ انتخابات اتحاد الكرة مستقبلا.. فيديو

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

بعد تداول صورة جديدة مع معز مسعود| 10 إطلالات لـ حلا شيحة

بلاش دا | تفاصيل تخلي القيادات الإرهابية عن الإخواني محمد ناصر..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

بحيلة ذكية.. خامس أغنى رجل في العالم يتهرب من دفع 4 مليارات جنيه استرليني

شاهد.. لحظة إصابة سياسي أمريكي شهير بجلطة على الهواء | فيديو