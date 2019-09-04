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فن

ترشيح فيلم عيار ناري لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:25 ص
عيار ناري
عيار ناري
آيه عاطف
وقع الاختيار على فيلم عيار ناري للمخرج كريم الشناوي والمؤلف هيثم دبور ليكون ضمن القائمة القصيرة المرشحة لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

تنطلق أحداث فيلم عيار ناري من اشتباكات لاظوغلي بالقاهرة، حيث تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني من مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلاً بل هوسًا شعبيًا وإعلاميًا، وتطاله اتهامات سياسية وأخلاقية.

ويبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره، حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.

"عيار ناري" بطولة أحمد الفيشاوي، وروبي، ومحمد ممدوح، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وضيوف الشرف أحمد مالك، وهنا شيحة، وأحمد كمال، وصفاء الطوخي، وسامي مغاوري، ومحمد رضوان.

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