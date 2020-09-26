محمد فضل يوضح خلافه مع مرتضى منصور وأزمة صلاح وعلاقته بالأهلي وموقفه من الانتخابات

وجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسئولة عن اتحاد الكرة المصري بصورة مؤقتة، عدة رسائل، تحدث خلالها عن أزمة محمد صلاح نجم ليفربول مع اتحاد الكرة، وعلاقته مع الأهلي خلال الفترة الحالية، إلى جانب خلافه مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

"فضل" أدلى بعدة تصريحات خلال حوراه عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، وفيما يلي نستعرض أبرز ما صرح به عضو اللجنة الخماسية:





علاقته مع الأهلي:





"بدايتي كانت من خلال النادي الأهلي باعتباري ناشئ، لكن بفضَّل في العمل العام، علاقتي مع النادي الأهلي جيدة لأنه بيتي وبعد عملي العام سأكون بين صفوف الجماهير".









"خلال فترتي أنا وحسام غالي تقدمنا بالاستقالة، بصرف النظر عن عمله الإداري لابد الاستفادة من حسام غالي لأنه من الكوادر القوية في المستقبل".





أزمة صلاح:





"محمد صلاح لاعب كبير باعتباره متوجا بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ومن ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم".





"من الصعب عدم تقدير صلاح، أنا كنت أعرف مشكلته وهيّ كانت عبارة من الناحية التجارية، التقينا في المعسكر وكان لديه مطالب ونراها طبيعية وسهلة، في أول تجمع للمنتخب سيكون صلاح متواجدًا مع المنتخب وشرف لأي لاعب أن يتواجد في المنتخب المصري".





"تواصلت مع صلاح في وقت سابق من أجل تكريمه وسيكون مع تكريم لاعبي نادي المائة وأساطير الكرة المصرية أيضًا".





موقفه من انتخابات اتحاد الكرة:





"أنا مكلف في اتحاد الكرة وليس منتخب، لم أحدد مستقبلي، والدخول في انتخابات اتحاد الكرة صعب جدًا، أديت مهمتي".





أزمته مع مرتضى منصور:





"القانون يطبق على الجميع، الاتحاد المصري قوي، كيف أعود إلى المنزل بعد هذه التجاوزات؟".





"أنا رجل أمتلك الشرعية، وليس خلاف شخصي مع أحد، من يتجاوز سيعاقب، أنا من تقدمت بالشكوى الأولى ضد مرتضى منصور وسبق وأن تقدم جمال الغندور بشكوى بسبب الحكام وثاني شكوى كنت أنا".





"من الوارد أن يحصل تغيير في اللجان خلال الفترة المقبلة، لن يعود أحد من الوجوه القديمة سيظهر كوادر جديدة".