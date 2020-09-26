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فن

ياسمين رئيس تستعيد ذكرياتها من فيلم لص بغداد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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ميرنا محمود
استعادت الفنانة ياسمين رئيس ذكرياتها من فيلم لص بغداد  وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "ياسمين رئيس" فيديو لها من كواليس لص بغداد، وعلقت عليه: "من سنه تقريبًا كنت بصور فيلم لص بغداد  والڤيديو ده بعد يوم تصوير اكتر من ٢٠ ساعه اكشن وأسمنت بيترمي علينا  بس كنت مبسوطه عشان مع الناس اللي بحبها".

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يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"،ولاقت شخصيتها في.الفيلم قبول الجماهير،وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.

وكانت ياسمين قد تعاونت مع المخرج هادي الباجوري سابقا في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل عرض خاص، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا صاخبًا، ثم فيلم واحد صحيح، لتشارك في أول بطولة مشتركة لها، ثم بطولة فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة، والمصنّف كأعلى فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المصرية.

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