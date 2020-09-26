طلاب الثانوية العامة يصلون مدرسة العجوزة لتأدية امتحان الدور الثالث في اللغة العربية

وصل طلاب الثانوية العامة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية البنات لانعقاد امتحانات الدور الثالث لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسة 2019 /2020.





وتشهد اللجنة حسن تنظيم من قبل رجال الشرطة وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا، حيث يتم تعقيم الطلاب وقياس درجة حرارتهم قبل دخول اللجنة تطبيقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.









اقرأ أيضا| استجابة لما نشره موقع صدى البلد.. نائب وزير التعليم يتواصل مع الطالب ضحية كورونا لحل أزمته





وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا الامتحان لأول مرة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني المعتاد عقدها كل عام، وذلك فقط للطلاب المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري أو مرضي منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني، ثم تغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.





وقررت وزارة التربية والتعليم، أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة

وقد قامت لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.





وجاءت تفاصيل جدول الامتحانات المعتمد كما يلي:

السبت 26 سبتمبر 2020 : اللغة العربية

الاحد 27 سبتمبر 2020 : اللغة الاجنبية الثانية - الجبر والهندسة الفراغية

الاثنين 28 سبتمبر 2020 : الفيزياء – التاريخ

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 : اللغة الاجنبية الاولى

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 : الكيمياء – الجغرافيا

الخميس 1 اكتوبر 2020 : الديناميكا – الجيولوجيا

السبت 3 أكتوبر 2020 : الفلسفة – التفاضل والتكامل