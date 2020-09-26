بدءا من يوم الإثنين .. كلية آثار القاهرة تستقبل ملفات الطلاب الجدد

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وأوضحت الكلية أن الاوراق والمستندات المطلوب تسليمها كالتالى :





1- اصل شهادة الثانوية العامة + 2 صورة منها





2- اصل شهادة الميلاد + 2 صورة منها





3- اصل بطاقة الترشيح





4- عدد 8 صور شخصية 4*6





5- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى للطالب





6- صورة بطاقة ولى الامر الاب والام





7- نموذج 2 جند بالنسبة للذكور





8- الاحتفاظ بالكود الذى يتم منحة للطالب خلال الكشف الطبى .





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واشارت الكلية إلى انه يجب على الطالب الاحتفاظ بصور لجميع الاوراق المقدمة، حيث لا يحق للطالب تصوير اى اوراق من الملف ، كما يرجى الالتزام بالاجراءات الاحترازية.





واعلنت كلية الاثار عن مكان التسليم وهو مدرج سيد توفيق بالمبنى الرئيسى بالكلية، اما بالنسبة لمكان تسليم الطلاب الملتحقين بشعبة اللغة الانجليزية او برنامج الارشاد الاثرى او برنامج نظم المعلومات الاثرية ، بمكتب البرامج الخاصة _ مبنى الخزينة بالكلية _ الدور الارضى.

اعلنت كلية الاثار بجامعة القاهرة ، عن بدء استلام ملفات الطلاب الجدد اعتبارا من يوم الاتنين الموافق 28 من سبتمبر، حتى يوم الخميس الموافق 1 من اكتوبر .