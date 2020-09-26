AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدءا من يوم الإثنين .. كلية آثار القاهرة تستقبل ملفات الطلاب الجدد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:15 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
اعلنت كلية الاثار بجامعة القاهرة ، عن بدء استلام ملفات الطلاب الجدد اعتبارا من يوم الاتنين الموافق 28 من سبتمبر، حتى يوم الخميس الموافق 1 من اكتوبر . 

اقرا ايضا :

وأوضحت الكلية أن الاوراق والمستندات المطلوب تسليمها كالتالى : 

1- اصل شهادة الثانوية العامة + 2 صورة منها 

2- اصل شهادة الميلاد + 2 صورة منها 

3- اصل بطاقة الترشيح 

4- عدد 8 صور شخصية 4*6 

5- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى للطالب 

6- صورة بطاقة ولى الامر الاب والام 

7- نموذج 2 جند بالنسبة للذكور 

8- الاحتفاظ بالكود الذى يتم منحة للطالب خلال الكشف الطبى . 

اقرا ايضا :

واشارت الكلية إلى انه يجب على الطالب الاحتفاظ بصور لجميع الاوراق المقدمة، حيث لا يحق للطالب تصوير اى اوراق من الملف ، كما يرجى الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

واعلنت كلية الاثار عن مكان التسليم وهو مدرج سيد توفيق بالمبنى الرئيسى بالكلية، اما بالنسبة لمكان تسليم الطلاب الملتحقين بشعبة اللغة الانجليزية او برنامج الارشاد الاثرى او برنامج نظم المعلومات الاثرية ، بمكتب البرامج الخاصة _ مبنى الخزينة بالكلية _ الدور الارضى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالبرامج الجديدة بزراعة عين شمس

الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالبرامج الجديدة بزراعة عين شمس.. منع البنطلون المقطع والشورت.. وضوابط أساسية لدخول الطلاب الجدد حرم الجامعة

بعد الإعلان عن أقسامها.. تعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الزراعة وشروط التقدم لبرنامج اللغة الإنجليزية

جامعة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد.. الكليات تحدد المستندات التي يجب تقديمها لأول مرة .. وأوراق خاصة بالدراسات العليا في الهندسة والعلاج الطبيعي

بدء استقبال الطلاب الجدد للالتحاق بالبرامج الجديدة بزراعة عين شمس

أوراق التقديم لـ كلية التربية بجامعة حلوان

ترشيحاتنا

الدينار الكويتى الأعلى.. تعرف على أسعار العملات العربية اليوم السبت

كيف نصلي صلاة الفجر بالتفصيل ؟.. بـ22 خطوة

شاهد.. لحظة إصابة سياسي أمريكي شهير بجلطة على الهواء | فيديو

كانت حاسة إنها هتموت.. ابنة رجاء الجداوى تحكي أسرارا لأول مرة عن رحيل والدتها بكورونا

بيني وبين ربنا وصال .. آخر ما كتبته أميرة شرابي قبل ارتداء الحجاب

نداء إنسانى.. أب يبحث عن نجله المختفى منذ الأربعاء الماضى

AdvertisementS

طلبت الخلع فقطع وشها بالمطواة وأصابها بـ 163 غرزة .. اسكندرانية: زوجى أدمن المخدرات وبيشوه سمعة بناته

مع غلق باب الترشح اليوم.. 143 دائرة انتخابية للفردي و 4 دوائر للقوائم في انتخابات النواب 2020

إسرائيل ترفع السرية لأول مرة عن تجاهل إنذار عراقي تسبب بهزيمتها في حرب أكتوبر

الفنانة الشابة أميرة شرابي ترتدي الحجاب

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية

دعاء الصباح بعد صلاة الضحى من 41 كلمة يفرج همك ويقضي دينك

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

علامة مبكرة بالفم تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

بيني وبين ربنا وصال .. آخر ما كتبته أميرة شرابي قبل ارتداء الحجاب

إعلامية كويتية لقناة الجزيرة: موتوا بغيظكم.. مصر عصية على الكل وتنعم بالأمن والاستقرار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية

بسعر أقل من 150 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في السوق المصري

سعر سيتروين سي إليزيه citroen c elysee 2020.. صور