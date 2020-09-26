غلق 12 مخبزا بالمنوفية لتعدي أصحابها على رجال الحملة التفتيشية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق 4 مخابز بلدية بمراكز أشمون والباجور وبركة السبع لمدة 3 أشهر للتعدي علي أفراد الحملة التفتيشية أثناء مرورها على المخابز، وكذا التصرف في الرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدي.











وقام صاحب مخبز بلدي بناحية شنتنا الحجر ببركة السبع، وآخر بناحية شما بأشمون بمنع المفتشين من دخول المخبز بالقوة وتم الاعتداء عليهم بالسب والقذف، كما تبين للحملة عدم وجود الرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدى بمخبز ببندر أشمون وآخر بناحية ميت البيضا بالباجور، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.











كما وافق محافظ المنوفية على غلق 8 مخابز بلدية لمدة شهر لعدم تمكين أفراد الحملة التفتيشية من أداء عملها والتفتيش على المخبز، وكذا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن بنواحي شنتنا الحجر ومنشأة الرافعي ببركة السبع، ومنشأة سلطان وصنصفط بمنوف، وطليا بأشمون، وميت أبو شيخة بشبين الكوم وكذا مدينة قويسنا وسرس الليان.









جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور مفتشى إدارة الرقابة التموينية على المخابز البلدية.









فى السياق ذاته، تم تحرير 120 محضرا تموينيا متنوعا بدائرة المحافظة تنوع ما بين 47 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و73 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.









هذا ومن أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير 2 محضر ضد أصحاب محلات جزارة بناحية بى العرب بالباجور وعمروس بالشهداء لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية ومزاولة النشاط بدون ترخيص وإعاقة عمل الحملة المكلفة بالمرور وعدم تمكينها من أداء عملها، كما تم تحرير2 محضر ضد أصحاب محلات بقالة بناحية بركة السبع لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى، وكذا تحرير محضر ضد صاحب محل أدوات صحية بناحية أشمون لحيازته وعرضه للبيع أدوات صحية مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.







