ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع عامة وحاويات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتين حاويات و 6 سفن بضائع عامة . بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء 20 سفينة .





وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28555 طن تشمل : 1900 طن رمل و 11500 طن ملح و 5736 طن يوريا و 2569 طن داى امونيا و 4500 طن كسب صويا و 2350 طن فوسفات ،كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33851 طن تشمل : 12523 طن قمح و 3289 طن أنابيب و 12300 طن ذرة و 1014 طن خشب زان و 567 طن حديد و 4158 طن زيت طعام . ‎









وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1000 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( بطيخ و رمان ) و خضروات ( بطاطا ) و حاصلات زراعية ( بصل ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و هولندا و بنجلاديش بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 152 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2138 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 92594 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10804 طنا .





كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2719 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 1925 شاحنة منها 469 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 17966 من البضائع العامة.





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