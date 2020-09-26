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تعليم

إعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المرحلة الثالثة عام 2020

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:27 م
وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى
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نهلة الشربيني
بدأ مكتب التنسيق في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني)  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 17/9/2020 حتى يوم الثلاثاء               الموافق 22/9/2020 ولمدة ستة أيام  وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني صباح الغد الأحد (الموافق 27/9/2020).
وقد انهي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-
عدد الطلاب المتقدمين 

الشعب العلمية الشعبة الأدبية الإجمالي
108274 74190 182464

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة

البيان الشعب العلمية الشعبة الأدبية الإجمالي
كليات جامعية 83667 22092 105759

معاهد تابعة للوزارة 20627 50516 71143

الإجمالي 104294
72608
176902

حالات استنفاد الرغبات
استنفد عدد( 3980) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1582) طالب وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم ، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن .



مرحلة تقليل الاغتراب
تيسيرا علي أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم  لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 28/ 9/ 2020              حتى يوم الخميس الموافق  1/10/2020 وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة  من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :-
التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. 
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 

                            مع أطيب تمنياتنا لأبنائنا الطلاب بالتوفيق والنجاح ,,,
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

(أ. د./ خالد عبد الغفار)
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