AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

مضحكاتي الريس.. علاقة المنتصر بالله ومبارك

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:01 م
منتصر بالله
منتصر بالله
Advertisements
رشا عوني

 خفة ظل لم يشهد مثلها الوسط الفني ، أعوام طويلة من الضحك المتواصل والنكات التي ميزت النجم الراحل المنتصر بالله طيلة مشواره الفني ، والتي تميز بها على المستوى الشخصي وليس كنوع من التمثيل فقط ، لكنه بالفعل كان يتمتع بحس فكاهي زاد من شعبيته في قلوب المصريين، حتى وصلت لـ الرئيس الراحل محمد حسن مبارك بشكل خاص .

النجم المنتصر بالله الذي وافته المنية اليوم ، كان تجمعه علاقة خاصة بالرئيس مبارك ، فظهر معه في عدة مناسبات و شاركه المنتصر بالله في بعض لحظاته الخاصة دونًا عن بقية الوسط الفني حتى أُطلق عليه حينها " مضحكاتي الريس " .. لكن ما سر علاقة المنتصر بمبارك ؟  .

اقرأ أيضا

تفاصيل تشييع جنازة الفنان الراحل المنتصر بالله

عدة أحداث جمعت المنتصر بالله بـ الراحل مبارك ، وازدادت الشائعات حول علاقته بالرئيس حتى انتشرت قديما شائعة تفيد بأن المنتصر بالله استقل الطائرة الرئاسية في أكثر من 250 رحلة ، وهو الأمر الذي نفاه المنتصر بالله بعد سنوات طويلة .

المنتصر بالله وطيارة الرئيس

يبدو أن الرئيس الراحل مبارك كان لديه حب خاص للفن الكوميدي وهو ما جعله يستدعي المنتصر بالله لحضور افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي ، وكان معه أحمد بدير ، وبعد انتهاء حفل الافتتاح ، طلب بدير من مبارك أن يستقل معه طائرته الخاصة فوافق مبارك ، وبعدها قال له المنتصر بالله ضاحكًا :" ممكن واحد قبطي يركب الطيارة مع الريس؟" فضحك مبارك واصطحبهما معه لمدة دقائق بالطائرة من مدينة الإنتاج حتى القصر الرئاسي .

 

المرة الثانية التي استقل فيها المنتصر بالله طائرة مبارك ، كان أُثناء زيارة ميدانية لتوشكى ، واستدعاه مبارك ليشارك في الزيارة، وهو ما أكده المنتصر بالله في حوار صحفي له عام 2011 لصحيفة الشرق الأوسط ردًا على شائعة ركوبه طيارة مبارك 250 مرة ، وقال المنتصر بالله ساخرًا :" ده على اعتبار إن الرئيس كان مقضي حياته في الطيارة؟ لا لم يحدث وكل ما قيل من هذا الكلام مبالغات لا أساس لها من الصحة، أنا لم أركب الطائرة مع مبارك في حياتي كلها غير مرتين، مرة عند افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي ومرة في زيارة ميدانية لتوشكى " .

اقرأ أيضا

12 سنة معاناة.. قصة مرض أودى بحياة المنتصر بالله

المنتصر بالله وعيد ميلاد مبارك

المنتصر بالله كان الفنان الوحيد الذي يحضر حفل عيد ميلاد مبارك وبعض المناسبات العائلية ، وقال المنتصر عن هذا الأمر :" كانت تتم دعوتي في بعض المناسبات العائلية الخاصة بالرئيس السابق مبارك، وتحديدًا في عيد ميلاده ولم أكن وحدي في هذه المناسبات العائلية، فقد كان هناك عدد من الشخصيات من دفعته في القوات الجوية وبعض الوزراء المقربين للعائلة، ولكني كنت بالفعل الوحيد من الوسط الفني وهذه الدعوات كانت قائمة على علاقة ود واحترام ليس أكثر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عامًا

رحيل المنتصر بالله .. توفي ثلاثة من أشقائه ولُقب بـ أبو البنات

محمد هنيدي ينعي المنتصر بالله

ربنا يرحمك ويصبر أهلك .. آسر ياسين ينعى المنتصر بالله

شوبير يطلب الدعاء للمنتصر بالله بعد صراع طويل مع المرض

ربنا يرحمه.. الإعلامية بوسى شلبى تنعى المنتصر بالله

ترشيحاتنا

أشرف زكي ينعى الفنان الراحل المنتصر بالله

صديق العمر وزميل الكفاح.. محمد صبحي ينعى المنتصر بالله

عانيت منها.. سامي مغاوري: غياب البيروقراطية ساهم في نجاح علاء الدين

لا يجوز نقل رفاته لإسرائيل.. الإدارية العليا: اعتبار الطعن على حكم أبو حصيرة كأن لم يكن

طفلة تعيش على الخبز فقط لمدة 10 سنوات.. ما القصة؟

لصعوبة السيطرة على الأطفال..خبير أوبئة : مصر قد تشهد انتشار كبير لـ كورونا مع عودة الدراسة

AdvertisementS

بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة العامة: حبس 3 متهمين في واقعة فندق فيرمونت

اغتصب ضحاياه في حمام السباحة والسينما.. نص تحقيقات قضية أحمد بسام زكي متحرش الجامعة الأمريكية

أخف من الأولى.. خبير أوبئة: مصر تنتظر موجة ثانية من فيروس كورونا

كان يمارس الرذيلة مع خالته.. مصرع طالب قفز عاريا من الطابق الخامس بمدينة 15 مايو

امسك حرامى.. الكهرباء تضبط اللصوص وتكشف طرق سرقة التيار

إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة.. أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عامًا

طلبت الخلع فقطع وشها بالمطواة وأصابها بـ 163 غرزة .. اسكندرانية: زوجى أدمن المخدرات وبيشوه سمعة بناته

لن يحمي من كورونا.. علماء يفجرون مفاجأة غير سارة عن اللقاح المنتظر

لا يجوز نقل رفاته لإسرائيل.. الإدارية العليا: اعتبار الطعن على حكم أبو حصيرة كأن لم يكن

لصعوبة السيطرة على الأطفال..خبير أوبئة : مصر قد تشهد انتشار كبير لـ كورونا مع عودة الدراسة

بـ البوكس.. أحمد الفيشاوي يضرب محمد رمضان على بوستر أغنية نمبر 2

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضحكاتي الريس.. علاقة المنتصر بالله ومبارك

لمرضى القلب.. 5 أنواع من الأطعمة تفيدك بشكل لا يصدق

اعمله لنفسك.. تمرين مساج لعلاج آلام الظهر