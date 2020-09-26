مضحكاتي الريس.. علاقة المنتصر بالله ومبارك

خفة ظل لم يشهد مثلها الوسط الفني ، أعوام طويلة من الضحك المتواصل والنكات التي ميزت النجم الراحل المنتصر بالله طيلة مشواره الفني ، والتي تميز بها على المستوى الشخصي وليس كنوع من التمثيل فقط ، لكنه بالفعل كان يتمتع بحس فكاهي زاد من شعبيته في قلوب المصريين، حتى وصلت لـ الرئيس الراحل محمد حسن مبارك بشكل خاص .

النجم المنتصر بالله الذي وافته المنية اليوم ، كان تجمعه علاقة خاصة بالرئيس مبارك ، فظهر معه في عدة مناسبات و شاركه المنتصر بالله في بعض لحظاته الخاصة دونًا عن بقية الوسط الفني حتى أُطلق عليه حينها " مضحكاتي الريس " .. لكن ما سر علاقة المنتصر بمبارك ؟ .

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عدة أحداث جمعت المنتصر بالله بـ الراحل مبارك ، وازدادت الشائعات حول علاقته بالرئيس حتى انتشرت قديما شائعة تفيد بأن المنتصر بالله استقل الطائرة الرئاسية في أكثر من 250 رحلة ، وهو الأمر الذي نفاه المنتصر بالله بعد سنوات طويلة .

المنتصر بالله وطيارة الرئيس

يبدو أن الرئيس الراحل مبارك كان لديه حب خاص للفن الكوميدي وهو ما جعله يستدعي المنتصر بالله لحضور افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي ، وكان معه أحمد بدير ، وبعد انتهاء حفل الافتتاح ، طلب بدير من مبارك أن يستقل معه طائرته الخاصة فوافق مبارك ، وبعدها قال له المنتصر بالله ضاحكًا :" ممكن واحد قبطي يركب الطيارة مع الريس؟" فضحك مبارك واصطحبهما معه لمدة دقائق بالطائرة من مدينة الإنتاج حتى القصر الرئاسي .

المرة الثانية التي استقل فيها المنتصر بالله طائرة مبارك ، كان أُثناء زيارة ميدانية لتوشكى ، واستدعاه مبارك ليشارك في الزيارة، وهو ما أكده المنتصر بالله في حوار صحفي له عام 2011 لصحيفة الشرق الأوسط ردًا على شائعة ركوبه طيارة مبارك 250 مرة ، وقال المنتصر بالله ساخرًا :" ده على اعتبار إن الرئيس كان مقضي حياته في الطيارة؟ لا لم يحدث وكل ما قيل من هذا الكلام مبالغات لا أساس لها من الصحة، أنا لم أركب الطائرة مع مبارك في حياتي كلها غير مرتين، مرة عند افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي ومرة في زيارة ميدانية لتوشكى " .

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المنتصر بالله وعيد ميلاد مبارك

المنتصر بالله كان الفنان الوحيد الذي يحضر حفل عيد ميلاد مبارك وبعض المناسبات العائلية ، وقال المنتصر عن هذا الأمر :" كانت تتم دعوتي في بعض المناسبات العائلية الخاصة بالرئيس السابق مبارك، وتحديدًا في عيد ميلاده ولم أكن وحدي في هذه المناسبات العائلية، فقد كان هناك عدد من الشخصيات من دفعته في القوات الجوية وبعض الوزراء المقربين للعائلة، ولكني كنت بالفعل الوحيد من الوسط الفني وهذه الدعوات كانت قائمة على علاقة ود واحترام ليس أكثر".