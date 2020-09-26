الأوليمبي يجرى رابيد تيست استعدادا لمواجهة المنصورة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأوليمبي تحليل رابيد تيست قبل انطلاق مران اليوم استعدادا لمواجهة المنصورة المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ملعب الأوليمبي ضمن منافسات الجولة ال19 من مسابقة دورى القسم الثانى .





وخضع لاعبو الأوليمبي والجهاز الفني والاداري والطبي لتحليل رابيد تيست وفقا للبروتوكول الطبي لإجراء الفحص الطبي قبل المباريات الرسمية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا .





وكان فريق الاوليمبي حقق الفوز امام فريق بيلا بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة ال18 من المسابقة .



