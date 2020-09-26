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منوعات

بلطجي ينهال على صاحب متجر بالضرب لطلبه ارتداء الكمامة.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت لقطات صادمة لشخص وصف بالبلطجي، وهي يهاجم صاحب متجر بعنف شديد، بعد أن طلب من ارتداء الكمامة أثناء دخوله للمتجر.


وتوضح اللقطات المروعة، رجل يرتدي وشاحًا على وجهه يدخل أحد  المتاجر ببريطانيا في يوم 13 سبتمبر الساعة 1.45 مساءً، حيث شوهد الرجل وهو يقترب من صاحب المتجر ويمسك بقميصه ويسحبه من فوق المنضدة ويلكمه مرتين على وجهه.


ووفقا لصحيفة ديلي، أصيب صاحب المتجر بجروح وكدمات لكنه لم يصب بجروح بالغة.


 ذكرت الصحيفة أن المشتبه به غادر المتجر وهرب في الشارع سيرًا على الأقدام.


فيما  لا تعتقد الشرطة البريطانية أن الهجوم كان مرتبطًا بعملية سطو وربما كان مرتبطًا بجدل حول مطالبة المشتبه به بارتداء قناع للوجه.


 أصدرت الشرطة لقطات كاميرات المراقبة في محاولة لكشف المزيد من المعلومات من الشهود المحتملين.


يوصف المشتبه به بأنه آسيوي ، في العشرينات أو الثلاثينيات من عمره ، ذو بنية نحيفة ويرتدي بدلة رياضية رمادية وسوداء.



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