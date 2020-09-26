رغم التعادل مع منتخب السويس.. سيراميكا كليوباترا يواصل تصدره لمجموعة القاهرة

تعادل فريق منتخب السويس سلبيا، أمام منافسه سيراميكا كليوباترا، في المباراة التى أقيمت علي استاد السويس الجديد ، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة.





وبهذه النتيجة ، يستمر فريق سيراميكا كليوباترا في صدارة ترتيب المجموعة ، برصيد 36 نقطة ، بينما جاء فريق منتخب السويس في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.





نتائج المباريات القناة 0-0 النصر النجوم 1-2 الداخلية المريخ 1-0 جمهورية شبين كوكاكولا 1-1 بتروجيت الترسانة 1-1 الزرقا منتخب السويس 0-0 سيراميكا كليوباترا





ترتيب المجموعة