AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم التعادل مع منتخب السويس.. سيراميكا كليوباترا يواصل تصدره لمجموعة القاهرة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:27 م
فريق سيراميكا كلوباترا
فريق سيراميكا كلوباترا
Advertisements
عبدالله هشام
تعادل فريق منتخب السويس سلبيا، أمام منافسه سيراميكا كليوباترا، في المباراة التى أقيمت علي استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة. 

وبهذه النتيجة، يستمر فريق سيراميكا كليوباترا في صدارة ترتيب المجموعة، برصيد 36 نقطة، بينما جاء فريق منتخب السويس في المركز الرابع برصيد 29 نقطة. 

نتائج المباريات 
القناة 0-0 النصر 
النجوم 1-2 الداخلية 
المريخ 1-0 جمهورية شبين 
كوكاكولا 1-1 بتروجيت 
الترسانة 1-1 الزرقا 
منتخب السويس 0-0 سيراميكا كليوباترا 

ترتيب المجموعة 
١- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة 
٢-  الداخلية 34
٣-  بتروجيت 33 نقطة
٤- منتخب السويس 29 
٥-النصر 29
٦- القناة 26
٧-جمهورية شبين 23
٨- النجوم 22
٩-المريخ 21
١٠ - كوكاكولا 19
١١-الترسانة 16
١٢- الزرقا 10
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيراميكا كليوباترا يتقدم على كوكاكولا في الشوط الأول.. إليك باقي النتائج

سيراميكا كليوباترا يفوز على كوكاكولا ويستمر في صدارة ترتيب القاهرة .. إليك باقي النتائج

انطلاق منافسات الجولة التاسعة عشر بدوري القسم الثاني اليوم.. تفاصيل

دوري القسم الثاني.. نتائج الشوط الأول بمجموعة القاهرة

ترشيحاتنا

مع غلق باب الترشح اليوم.. 143 دائرة انتخابية للفردي و 4 دوائر للقوائم في انتخابات النواب 2020

وداعا راسم البهجة.. ندى بسيوني تنعى المنتصر بالله

رحيل ياسر رزق وبقاء سلامة الأبرز.. بالأسماء تعرف على التغييرات الجديدة في المؤسسات الصحفية القومية

سلاف فواخرجي تنعى المنتصر بالله.. الرحمة والسلام لروحه الجميلة

المدرس المتحرش يشعل السوشيال ميديا.. النيابة تحقق معه.. والتعليم تحيله لمجلس التأديب.. شوقي: سنفرض أقصى عقوبة.. القصة كاملة

بداية جديدة.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد حسن وزينب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم.. كندة علوش تتألق في أحدث ظهور

تحذير من تحالف الفيروس مع الإنفلونزا.. فيتامين د يقلل وفيات وأعراض كورونا.. تفاصيل

جلد جذاب.. نادين نجيم تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد