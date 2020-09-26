رغم التعادل مع منتخب السويس.. سيراميكا كليوباترا يواصل تصدره لمجموعة القاهرة

تعادل فريق منتخب السويس سلبيا، أمام منافسه سيراميكا كليوباترا، في المباراة التى أقيمت علي استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة.
وبهذه النتيجة، يستمر فريق سيراميكا كليوباترا في صدارة ترتيب المجموعة، برصيد 36 نقطة، بينما جاء فريق منتخب السويس في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.
نتائج المباريات
القناة 0-0 النصر
النجوم 1-2 الداخلية
المريخ 1-0 جمهورية شبين
كوكاكولا 1-1 بتروجيت
الترسانة 1-1 الزرقا
منتخب السويس 0-0 سيراميكا كليوباترا
ترتيب المجموعة
١- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة
٢- الداخلية 34
٣- بتروجيت 33 نقطة
٤- منتخب السويس 29
٥-النصر 29
٦- القناة 26
٧-جمهورية شبين 23
٨- النجوم 22
٩-المريخ 21
١٠ - كوكاكولا 19
١١-الترسانة 16
١٢- الزرقا 10