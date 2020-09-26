وان شولدر.. شيرين رضا بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

كما اختارت تسريحة السنبلة لشعرها الرمادي القصير لتتناسب مع ظهورها الجذاب، وتكشف عن جمالها واناقتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط صغير باللون الأخضر الجذاب لأكمال إطلالتها.

وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، مع كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.



