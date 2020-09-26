وان شولدر.. شيرين رضا بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جديدة ومختلفة تكشف عن جمالها.
وتألقت شيرين رضا، مرتدية بلوزة جذابة باللون الذهبي، ومطرز بمجموعة من الفصوص التى تكشف عن جمالها واناقتها، وتتميز بتفصيلة الوان شولدر التى تبرز رشاقتها.
اقرأ ايضًا | بفستان ناعم.. كندة علوش تتألق في أحدث ظهور
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت شيرين رضا في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.
كما اختارت تسريحة السنبلة لشعرها الرمادي القصير لتتناسب مع ظهورها الجذاب، وتكشف عن جمالها واناقتها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط صغير باللون الأخضر الجذاب لأكمال إطلالتها.
وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، مع كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.