شاهد| شيرين رضا مع ابنتها نور عمرو دياب في الطفولة

نشرت الفنانة شيرين رضا صورتين مع أبنائها وهم فى فترة الطفولة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام،





وعلقت شيرين رضا على الصورة قائلة: "Miss my Noonoo".

كانت شيرين رضا قدمت التعازي في ضحايا تفجير بيروت عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، معلنة عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني.

وقالت شيرين رضا:" قلبي واجعني علي بيروت وأهلها. يا رب ارحم موتاهم واشفي مصابيهم وطيب علي قلب شعبها من هذا الدمار مع كل حبي واحترامي لأهل لبنان".

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