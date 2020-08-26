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فن

شاهد| شيرين رضا مع ابنتها نور عمرو دياب في الطفولة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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محمد نحلة - أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة شيرين رضا صورتين مع أبنائها وهم فى فترة الطفولة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام،


وعلقت شيرين رضا على الصورة قائلة: "Miss my Noonoo".


كانت شيرين رضا قدمت التعازي في ضحايا تفجير بيروت عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، معلنة عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني.


وقالت شيرين رضا:" قلبي واجعني علي بيروت وأهلها. يا رب ارحم موتاهم واشفي مصابيهم وطيب علي قلب شعبها من هذا الدمار مع كل حبي واحترامي لأهل لبنان".


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Miss my Noonoo 👧🏻❤️

A post shared by Shereen Reda (@shereenredaofficial) on

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