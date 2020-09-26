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أصيبوا بالجنون.. خالد ميري: الشعب رفض دعوة الإخوان الهدامة ..فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:56 م
خالد ميري
خالد ميري
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة "الأخبار"، إن مصر تواجه تحديات هامة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى دور الصحافة والإعلام لخلق وتقوية حالة الوعي لدى المواطن تجاه حملات تشويه الوطن.

وأضاف خالد ميري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  جماعة الإخوان الإرهابية فشلت بسبب وعي المصريين.

وتابع خالد ميري "الرئيس السيسي عمل على تشكيل حالة الوعي للشعب، واعتمد على المصارحة والمكاشفة، وحالة الوعي استطاعت إفشال محاولات الإخوان لهدم الدولة".

وأكد خالد ميري أن "وسائل الإعلام والصحافة لها دور كبير في تشكيل وعي المواطن؛ للتعريف بخطورة جماعة الإخوان الإرهابية".

ولفت خالد ميري إلى أن "الإخوان وأبواقها تسعى إلى هدم مؤسسات الإعلام في مصر لتحقيق أهدافها"، منوها بأن "جماعة الإخوان تسعى إلى خلق الفتن وأصيبوا بحالة من الجنون".

وأوضح خالد ميري "جماعة الإخوان ترى أن الشعب هو عدوها الحقيقي؛ لأنه رفض دعوته الهدامة، فالشعب المصري نجح في عزل الجماعة الإرهابية".

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