الإجمالي يصل إلى 103.. تقدم 18 مرشحا في آخر أيام الترشح لمجلس النواب ببني سويف

اغلقت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس النواب 2020 بمحكمة بنى سويف الابتدائية، اليوم السبت، في اليوم الاخير، لتلقي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة الأربع عن المقاعد الفردية الثمانية التي خُصصت لبني سويف.





وتقدم اليوم ١٨ مرشحا باوراقهم إلى اللجنة اليوم السبت، ليرتفع أعداد المرشحين المحتملين والذين تقدموا بأوراقهم إلى ١٠٣ مرشحا، بواقع ٢٧ مرشحا بالدائره الاولى بندر ومركز بنى سويف، والتي خٌصص لها مقعدين، و٣٧ مرشحا بالدائره الثانية ناصر والواسطى، والتي خٌصص لها مقعدين، و ٨ مرشحين بالدائرة الثالثة اهناسيا، والتي خُصص لها مقعد واحد، و٣١ مرشحا بالدائرة الرابعة فى ببا والفشن وسمسطا، والتي خُصص لها 3 مقاعد.





وبدأ عدد من المرشحين المحتملين بدوائر المحافظة الأربع في لقاء رؤوس العائلات، وعقد لقاءات تنظيمية خاصة بالحزبيين، بالإضافة إلى جولات محدودة في الشوارع، لكسب وتأييد الناخبين مبكرأ، وبخاصة في الدائرتين الأولى والثانية التي تشهد تنافسا كبيرا وبخاصة مع كثرة عدد المرشحين.





وغابت حتى الأن اشكال التحالفات او التربيطات بين المرشحين انتظارا لإنتهاء تقديم الأوراق وغلق باب الترشح، فيما بدأ مرشحي حزب مستقبل وطن في النزول للشارع وعقد لقاءات بالمواطنين.



