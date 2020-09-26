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محافظات

الإجمالي يصل إلى 103.. تقدم 18 مرشحا في آخر أيام الترشح لمجلس النواب ببني سويف

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:56 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
اغلقت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس النواب 2020 بمحكمة بنى سويف الابتدائية، اليوم السبت، في اليوم الاخير، لتلقي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة الأربع عن المقاعد الفردية الثمانية التي خُصصت لبني سويف.

وتقدم اليوم ١٨ مرشحا باوراقهم إلى اللجنة اليوم السبت، ليرتفع أعداد المرشحين المحتملين والذين تقدموا بأوراقهم إلى ١٠٣ مرشحا، بواقع ٢٧ مرشحا بالدائره الاولى بندر ومركز بنى سويف، والتي خٌصص لها مقعدين، و٣٧ مرشحا بالدائره الثانية ناصر والواسطى، والتي خٌصص لها مقعدين، و ٨ مرشحين بالدائرة الثالثة اهناسيا، والتي خُصص لها مقعد واحد، و٣١ مرشحا بالدائرة الرابعة فى ببا والفشن وسمسطا، والتي خُصص لها 3 مقاعد.

وبدأ عدد من المرشحين المحتملين بدوائر المحافظة الأربع في لقاء رؤوس العائلات، وعقد لقاءات تنظيمية خاصة بالحزبيين، بالإضافة إلى جولات محدودة في الشوارع، لكسب وتأييد الناخبين مبكرأ، وبخاصة في الدائرتين الأولى والثانية التي تشهد تنافسا كبيرا وبخاصة مع كثرة عدد المرشحين.

وغابت حتى الأن اشكال التحالفات او التربيطات بين المرشحين انتظارا لإنتهاء تقديم الأوراق وغلق باب الترشح، فيما بدأ مرشحي حزب مستقبل وطن في النزول للشارع وعقد لقاءات بالمواطنين.

وخصص لمحافظة بني سويف16 مقعدا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها "مركز وبندر بني سويف" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثانية مقرها "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثالثة مقرها "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" والدائرة الرابعة مقرها مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد. 
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