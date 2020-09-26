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فن

وداع لأخف دم في مصر.. هالة صدقي تنعي المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:20 م
هالة صدقى
هالة صدقى
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محمد بدران
حرصت الفنانة هالة صدقي علي نعي الفنان الراحل "المنتصر بالله" الذي وافته المنية اليوم السبت وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت هالة صدقي صورة للفنان الراحل وعلقت قائلة :"‏وداع لاخف دم في مصر منتصر بالله، وداع لأجدع وأطيب البشر".

وتوفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. 

كشفت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، عن نقل جثمان الفنان الراحل من الإسكندرية للقاهرة، غدًا الأحد 27 سبتمبر، لتشييع الجنازة ودفن الجثمان في مقابر الأسرة بالقاهرة. 

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة و العالمة باشا.

وتألق دراميا وسينمائيا من خلال العديد من الاعمال الهامة منها مسلسل أرابيسك .. أبناء ولكن .. آن الاوان .. ايام المنيرة .. لن امشي.. طريق الامس .. عيون .. راجل وست ستات.

وفي السينما شارك في عدد من الافلام منها المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. اسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة.

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