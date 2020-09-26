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فن

سلاف فواخرجي في ظهور جديد بصحبة أبنائها: يسعد مساكم

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:43 م
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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محمد بدران

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلاف فواخرجي بصحبه ابنيها "حمزة" و"علي"، وعلقت الفنانة السورية على الصورة "يسعد مساكم من ال #trio حمزه & علي & وأنا".

يذكر أن آخر أعمال النجمة سلاف فواخرجي، مسلسل "شارع شيكاغو" والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.

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