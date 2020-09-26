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مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:55 م
المظاهرات المفبركة
المظاهرات المفبركة
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محمد حليم قنديل
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن معتز مطر أعلن فى برنامجه أن هناك مظاهرات في نزلة السمان ضد الدولة، وهذا شئ عار تماما من الصحة، موضحا أن الشركة المتحدة خدعت عملاء قطر وتركيا ببثها فيديوهات مفبركة عن المظاهرات في نزلة السمان.

وأضاف «الحسيني» خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن محمد ناصر أذاع على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مظاهرة نزلة السمان، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة أيضا أذاعت مظاهرات فى مصر.

وتابع يوسف الحسيني، أن قناة الجزيرة أذاعت المظاهرات ليومها الـ 6 على التوالي ضد النظام المصري، موضحا ان القنوات المصرية لم تغط هذه المظاهرات وهذه خيانة بالنسبة لهم.

وأوضح يوسف الحسيني، أن قناة إكسترا نيوز كانت تغطي مسألة قطع الطريق وخلافه، مضيفا أننا نرفض اتهام أي شخص أن يتهم الإعلام المصري بأنه لا يعرض الحقائق.


وأشار إلى أن كذب القنوات والإعلام الخاص بالجماعة عرضت فيديوهات مظاهرات لم تكن موجودة على أرض الواقع وهم إعلام يروج للشائعات.
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