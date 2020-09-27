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تعليم

لمن أجلوا امتحاناتهم لظروف قهرية .. طلاب الثانوية العامة يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية والجبر اليوم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
امتحانات ثانوية عامة
امتحانات ثانوية عامة
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ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 ، طلاب الثانوية العامة الذين أجلوا امتحاناتهم بسبب ظروف قهرية أو مرضية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا .

كما يمتحن الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية ، الجبر والهندسة الفراغية وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة من الساعة 12:30 ظهرا حتى الساعة 2:30 ظهرا.


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وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا العام امتحان الدور الثالث للثانوية العامة لأول مرة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني المعتاد عقدها كل عام، وذلك فقط للطلاب المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري أو مرضي منعهم من أداء امتحان الدور الأول بالتزامن مع ازمة فيروس كورونا وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني، ثم تغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية لهذه الامتحانات، وهى لجنة "مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات" بالجيزة ، لتكون مقرا لامتحان الطلاب.

وقررت وزارة التربية والتعليم أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.

وقد قامت لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.

وجاءت تفاصيل جدول الامتحانات المعتمد كما يلي:

السبت 26 سبتمبر 2020: اللغة العربية

الأحد 27 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الثانية  - الجبر والهندسة الفراغية

الاثنين 28 سبتمبر 2020: الفيزياء – التاريخ

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء 30 سبتمبر 2020: الكيمياء – الجغرافيا

الخميس  1 أكتوبر 2020: الديناميكا – الجيولوجيا

السبت 3 أكتوبر 2020: الفلسفة – التفاضل والتكامل

الأحد 3 أكتوبر 2020 : الأحياء – علم النفس - الاستاتيكا
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