لمن أجلوا امتحاناتهم لظروف قهرية .. طلاب الثانوية العامة يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية والجبر اليوم

يؤدي اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 ، طلاب الثانوية العامة الذين أجلوا امتحاناتهم بسبب ظروف قهرية أو مرضية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا .





كما يمتحن الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية ، الجبر والهندسة الفراغية وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة من الساعة 12:30 ظهرا حتى الساعة 2:30 ظهرا.









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