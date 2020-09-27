للطلاب المتقدمين لقسم اللغة الإنجليزية بآداب القاهرة .. تعرف على مكان المقابلة الشخصية

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يجب على الطلاب الجدد التوجه إلى شئون الطلاب بعد ظهور نتيجة التنسيق الداخلى.





كما نوهت الجامعة من خلال الصفحة أن الكلية لا تقبل أى أوراق إلا بعد النتيجة.





وأضافت أنه على الطلاب المتقدمين للالتحاق بقسم اللغة الانجليزية التوجه إلى مركز اللغات والترجمة بمبنى الكلية الجديد الدور الخامس، لتحديد موعد المقابلة الشخصية.





وناقش مجلس جامعة القاهرة، فى اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت اعتماد استراتيجية الدراسة بالكليات في العام الدراسي الجديد، وإنشاء منظومة امتحانات إلكترونية عالية التقنية وتحقيق مفهوم التقويم المستمر، وتجهيز جميع المقررات لرفعها على المنصة التعليمية الإلكترونية للجامعة، وخطة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وتطوير منهجيات الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه.





واستعرض مجلس جامعة القاهرة ما تم إنجازه على طريق التحول الى الجامعة الذكية Smart University، حيث إن جامعة القاهرة أول جامعة مصرية تضع في خطتها استهداف مفهوم الجامعة الذكية Smart University في أغسطس عام 2017، وأول جامعة يتم اعتماد لوائح كلياتها في التدريس والامتحانات لتصبح بنظام التعليم الإلكتروني الذي يجمع بين التعليم عن بُعد والتعليم الحضوري المباشر.