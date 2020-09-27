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اللون الأبيض مفتاح المطبخ الحديث .. أفكار مميزة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
اللون الأبيض هو مفتاح
اللون الأبيض هو مفتاح المطبخ الحديث
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أسماء عبد الحفيظ

تعتبر التصاميم الفائقة الحداثة هي النمط السائد.و نظرًا لأن المطبخ هو مملكة ربات البيوت ، فقد اخترنا لك هذا الجزء ، وسنساعدك في تصميمه بطريقة حديثة جدًا، وفقا لما نشره موقع Dekoor. 


أفكار المطبخ الأبيض الحديث:

-Go لمواد الفولاذ المقاوم للصدأ المطلية باللون الأبيض اللامعة. يمكنك أيضًا استخدام الخشب ، ولكن بكميات قليلة.

- احرص على تغطية الأرضية بالبلاط العملي الذي يأتي عادة باللون الرمادي الداكن ليكون في تناغم مع نقاء اللون الأبيض بشكل متباين وجذاب. كما أنه يخفي الغبار أكثر من الألوان الزاهية مثل الأبيض والبيج.

- استبدل فرن الغاز التقليدي بآخر مخفي خلف خزانة طويلة ، وينقسم إلى ثلاثة أجزاء: ميكروويف وفرن بخاري وفرن تقليدي.

- إخفاء الثلاجة خلف إحدى دواليب الخزائن الطويلة.

- إعطاء أهمية لتوفير التهوية لتجنب انتشار روائح الطهي مما يعطي المطبخ بيئة خاصة تختلف عن باقي الغرف.

- أضف لمسة دافئة حتى لو كان المطبخ أبيض بالكامل من خلال رفوف التثبيت التي تحمل كتب الطبخ وإطارات الصور العائلية.

أفكار إضاءة المطبخ الحديثة:

- تجنب استخدام الإضاءة البيضاء ، واذهب لتلك الأضواء المخفية في السقف المعلق. يمكنك أيضًا استخدام الثريا بتصميم حديث للغاية.

- استخدم جزيرة المطبخ وهي قطعة أثاث تقع في منتصف المطبخ وتتكون من عدة أدراج بداخلها. سوف يغطي الرخام الأبيض أو الخشب سطحه الذي يحتوي على حوض غسيل وأعلى الموقد.

- تزين الزوايا بالنباتات التي تتناسب مع اللمسات الحديثة مثل الصبار ، الأوركيد ، إكليل الجبل ، الزعتر ... إلخ.

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