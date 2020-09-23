عروس جديدة تركت المنزل أسبوعاً فوجدت كارثة في سقف المطبخ.. صور

تركت عروس بالغة من العمر 26 عاما، تزوجت منذ شهر تقريبا منزلها، وسافرت لقضاء اجازتها الصيفية مع زوجها ولكن بعد عودتها للمنزل اكتشفت الكارثة .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فان سيدة حديثة الزواج نشرت صور عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك ظهرت فيها نقاط صغيرة بنية تحيط بسقف المطبخ .





ونشرت السيدة الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حتى تجد إجابة لحيرتها، ومعرفة سبب ظهور تلك البقع مع العلم أنها أحكمت غلق النوافذ قبل الخروج من المنزل .





وقالت احدى المتابعات لها عبر حسابها، ان العناكب فقط من يمكنها ان تسكن أعلى الجدران فهي تقيم عشا في الاسقف بعيدا عن البشر حتى لا يشكلون لهم خطورة.





ونصحت تلك المتابعة صاحبة الصورة ان تقوم بمسح الاسقف بالمطهرات وعدم القلق وبعد تطهيرها يمكن طلاء تلك الاماكن في السقف حتى تعود كالسابق.