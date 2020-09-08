طريقة تنظيم المطبخ بأسهل الخطوات

طريقة تنظيم المطبخ من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من ربات المنزل، فتنظيم المطبخ ووضع كل شئ في مكانه الصحيح يساعدك في العثور على أدوات ومستلزمات المطبخ بكل سهولة دون تعب، وبغض النظر عن حجم المطبخ قد يكون البقاء منظمًا أمرًا صعبًا لأن هناك الكثير من الأشياء التي يجب تخزينها في مطبخك وقد يكون من الصعب معرفة كيفية تخزين أشياء مثل أغطية حاويات الطعام البلاستيكية ، ألواح التقطيع ، صفائح الخبز ، لفائف الطعام ، أغطية الأواني ، وغيرها من الأدوات التي لا غني عنها في مطبخك..









- طريقة ترتيب دواليب المطبخ





بالنسبة لمعظم الأسر ، يعد المطبخ من أكثر الغرف ازدحامًا في المنزل بأكمله وقد يكون من الصعب الحفاظ على التنظيم ولكن من الممكن تنظيم مطبخك والحفاظ عليه.





خزائن المطبخ المنظمة أسهل لأفراد الأسرة والضيوف. يمكنهم العثور على ما يحتاجون إليه في المطبخ دون عناء وفقا لموقع wikihow .





-قم بإزالة كل شيء من دواليب المطبخ وأخرج كل جزء أخير من أدوات المطبخ مثل الأطباق والأكواب والأواني والمقالي وأي شيء آخر قمت بتخزينه في خزاناتك ثم ضع كل شيء على طاولة مطبخك حتى تتمكن من تقييم ما لديك وما تحتاجه.





- قرر ما يمكنك فعله بدونه قد يكون لديك مجموعة من الأكواب البلاستيكية التي التقطتها من المطاعم والأطباق الورقية ، وصانع قهوة قديم لم يعد يعمل ، وما إلى ذلك، حان الوقت الآن لتقليل عناصر مطبخك إلى العناصر التي تستخدمها بالفعل سيسهل التخلص من الفوضى البقاء منظمًا.





إذا اكتشفت أنك بحاجة فعلًا إلى شيء ما ، فاستمر في شرائه قبل تنظيم خزاناتك، إذا انتظرت فسيكون من الصعب العثور على مكان جيد لها لاحقًا.





- نظف الخزانات من أعلى إلى أسفل و اجمع بعض أدوات التنظيف الجيدة واستعد لتنظيف كل زاوية وركن وكذلك مسح أبواب الخزانةو نظف جميع الفتات والبقع الجافة والأتربة لتجهيز خزاناتك لأطباقك ومستلزمات المطبخ الأخرى، تنظيف خزاناتك جيدًا سيمنع الحشرات من اتخاذ مسكن ويحافظ على عناصر مطبخك طازجة.





إذا كنت تفضل عدم استخدام مُنظف كيميائي ، فحاول استخدام محلول من الخل الأبيض المخفف بقليل من الماء.





إذا كانت خزاناتك مصنوعة من خشب غير مطلي ، فاحرص على استخدام مواد التنظيف التي لن تتلفها.





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قم بتغطية الخزانات ببطانات من الورق أو الفلين، لأنها ستساعد بطانات الخزائن الجديدة على التخلص من الروائح القديمة وخلق مساحة جميلة لمستلزمات مطبخك، يمكنك الاختيار من بين بطانات من الورق أو الفينيل أو المطاط التي تأتي في عدد لا يحصى من الأنسجة والأنماط، قم بقياس أرضيات الخزانة الخاصة بك وقم بقص البطانات حسب الحجم ، ثم أدخلها في أسفل الخزانات.





اختر القليل من الأعشاب والتوابل المجففة المفضلة لديك ، مثل اللافندر أو بتلات الورد أو أعواد القرفة و ضع الأعشاب والتوابل في أكياس قماشية صغيرة مربوطة أو مخيط بشكل آمن من الأعلى و ضع هذه الأكياس في الزوايا للحفاظ على خزائنك.





وإذا كنت ترغب في امتصاص الروائح الكريهة دون استخدام عطر ، ضع أكياسًا مليئة بصودا الخبز في زوايا الخزانة.





اشتري منظمات لأدوات المطبخ الصغيرة لأنها تساعد في تقليل الفوضى وإبقاء الأشياء في مكانها.





- ترتيب المطبخ بأفكار بسيطة





يريد الكثير من الأشخاص بعض الأفكار الرائعة لتنظيم المطبخ لزيادة المساحة والكفاءة وذلك من خلال عدم وضع أي أشياء على طاولة الطعام لأن هذا يُعطي مظهرًا غير أنيق.





الحرص على غسل المواعين أولًا بأول أثناء الطبخ وبعد الانتهاء من وجبات الطعام مباشرةً، وتجنب النوم بوجود مواعين في الحوض، وإن كان لا بد في بعض الأحيان، فيجب وضع الماء عليها كي لا يصبح تنظيفها صعبًا، التخلص من القمامة في المطبخ بشكلٍ يومي منعًا لخروج الروائح الكريهة،يجب مسح الغاز أولًا بأول وبمجرد انسكاب شيء عليه حتى يكون تنظيفه سهلًا وسريعًا.





- ترتيب المطبخ الصغير بالصور





هناك الكثير من أفكار المطبخ الصغيرة التي تزيد من التخزين والكفاءة، الأمر كله يتعلق بالعمل مع تصميم مساحتك سواء كان مطبخك محصورًا في جدار واحد ، أو على شكل حرف U ، أو مطويًا في زاوية. ، فهناك بعض النصائح حول تصميم المطبخ الصغير للمساعدة في زيادة مساحتك وذلك من خلال إزالة الخزانات العلوية، أضف بعض المساحات الخضراء، أضف مقاعد إضافية إلى مطبخك الصغير، قم بتركيب المصابيح المعلقة أو تركيبات الإضاءة الرائعة، استخدم الألوان الفاتحة لتوسيع مطبخك الصغير، أضف الضوء إلى الرفوف والخزائن.





- ترتيب المطبخ بدون خزائن





يختار البعض المطابخ التي لا تحتوي على خزائن ، وفي هذه الحالة لابد من تخطيط كيفية ترتيب المطبخ والتخلص من العناصر التي لا تتناسب مع خطتك والبحث عن طرق لإنشاء مساحة تخزين إضافية من خلال استخدام الجدران وملء المساحة الخالية على الأرض.





إن معرفة كيفية ترتيب مطبخ بدون خزانات يتطلب بعض الإبداع ، ولكنه سيجعل المطبخ مكانًا أكثر راحة للعمل فيه.





قياس المساحة التي تحتاجها أدوات المطبخ الأساسية،حدد فقط العناصر التي تعرف أنك بحاجة إلى الاحتفاظ بها في المطبخ ، مثل آلة القهوة المفضلة لديك أو الأطعمة التي تحتفظ بها في المخزون بانتظام.





قم بإخلاء مساحة التخزين على الأرض أو الجدران ورسم خطة ابحث عن أي مكان حيث يمكنك إنشاء مساحة إضافي. انقل أي شيء غير ضروري ، مثل زخارف الجدران أو العلب أو الصناديق على الأرض ، خارج المطبخ مؤقتًا ، ارسم مخططًا أساسيًا لمطبخك لتصور مطبخك المرتب بشكل مثالي، واحدة من أكبر المزايا هي المساحة العمودية بدون الخزانات العلوية ، هناك مساحة كبيرة لتعليق الأرفف وخيارات التخزين الأخرى.





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قم بتخزين العناصر الأكثر فائدة حيث يسهل الوصول إليها ويمكنك تعليق العناصر شائعة الاستخدام مثل أواني الطهي ، على خطافات بالقرب من الموقد أو وضعها على رفوف الحائط. يمكن وضع العناصر التي تستخدمها بشكل غير منتظم على الأطراف الخلفية للأرفف أو نقلها إلى غرفة مختلفة.،كما يمكنك شراء قضبان بخطافات صغيرة و تركيبها على الحائط لتعليق القدور والمقالي عليها.





تنظيم مساحة العداد والدرج مع صناديق بلاستيكية جمع المستلزمات المتبقية وقم بتجميع العناصر المتشابهة في صناديق فهي مثالية لتوفير المساحة من خلال الحفاظ على التنظيم.