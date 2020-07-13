وصفة سحرية.. لتنظيف الأدوات الخشبية في المطبخ

تعانى اغلب السيدات من مشكلة تنظيف العوالق كملاعق الطهى الخشبية من الأماكن الدهون والزيوت بها؛ لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ وصفة بسيطة لتنظيف هذه الأدوات الخشبية.

لإزالة العوالق منها خصوصًا أدوات تقليب الطعام مثل الملاعق الخشبية :

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نحضر وعاء نضع فيه ماء يغلي.

ملعقة طعام كبيرة من بيكربونات الصوديوم نصف كوب صغير خل.





نضع الأدوات الخشبية بداخله.



