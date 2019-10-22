لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق

المطبخ الضيق أو الصغير من المشاكل التي تزعج كل عروس عند تجهيز منزلها الجديد، فالمطبخ يعد أهم مكان في المنزل بالنسبة للمرأة لأنها تقضي به وقتًا طويلًا وتريد أن تشعر بالراحة والحركة السهلة داخل مطبخها.



وعلى الرغم من أن المطبخ الضيق يكون أزمة للمرأة بالمنزل، إلا أنه هناك العديد من الأفكار الحديثة التي قد تساعد على ترتيب هذه النوعية من المطابخ بشكل بسيط مما يمنحه توسعة مناسبة دون وضع أدوات لا جدوى لها .



يمكنك اختيار مطبخ خشبي بسيط وغير ضخم على الطراز المودرن المعروف بصغر حجمه، وكذلك احرصي على عدم وضع المطبخ بشكل دائري في كل الحوائط، بل اكتفي بحائط واحد فقط للمطبخ ووضع القطعة العلوية و السفلية به كي تستغلي بقية الحوائط .



يمكنك تطبيق فكرة الأرفف على إحدى الحوائط ووضع الاوانى والملاعق عليها، لتمنح مطبخك شكلًا مميزًا وكذلك تجنبك زحمة المطبخ .



ابتعدي عن استخدام الأدوات كبيرة الحجم مثل سلات القمامة أو التربو الخاص بتخزين الخضار، واختاري أدوات بسيطة غير كبيرة الحجم.



احرصي أيضًا على استخدام القطع المتعددة الاستخدامات في مطبخك، كي تحصلي على مساحة مناسبة دون كركبة، كذلك ألوان الحوائط و سيراميك المطبخ لها دور كبير في توسعة أو ضيق المطبخ، فمن الأفضل أن تختاري ألوان فاتحة و زاهية كي تمنحك شعورًا بالوسع والراحة .

